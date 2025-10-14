Duplican por error los billetes de un tren con parada en Extremadura: "No somos borregos"

Una incidencia informática en el sistema de ventas provocó este domingo la duplicidad de billetes en el tren Media Distancia 17903, que conecta Sevilla con Madrid y pasa por Extremadura. El fallo, según ha explicado Renfe a este diario, se debió a las obras en infraestrcutura entre el punto de origen y Zafra, tramo en el que se han habilitado autobuses para los viajeros.

"Esta particularidad en el servicio ha generado un error que ha producido la venta duplicada de algunas plazas en parte del trayecto", ha señalado la operadora ferroviaria.

"Se cuadruplicaron los billetes"

Uno de los afectados, José María Rodríguez, viajaba en el tren que salió a las 16.46 horas desde Plasencia con destino a la estación de Atocha en Madrid. Relata que al subir "prácticamente no se podía entrar" y que al llegar a su asiento ya había una persona sentada y otra de pie con el mismo billete. "En nuestro caso lo triplicaron, pero hubo otros en los que lo cuadruplicaron", asegura.

Rodríguez explica que muchos pasajeros permanecieron de pie en los pasillos, "sin ningún tipo de seguridad, un tren no puede circular así", denuncia. Finalmente, decidió bajarse en Oropesa de Toledo al no soportar la situación: "Íbamos como borregos, todo el mundo sudando, gente gritando, niños llorando. Lo de ayer fue un espectáculo dantesco", lamenta.

Un pasajero denuncia desmayos y ataques de pánico

El usuario asegura que una menor de 16 años se desmayó y fue trasladada a la cabina del maquinista, y que varias personas mayores sufrieron ataques de pánico. "Lo voy a denunciar ante la Guardia Civil y ante el Ministerio de Transportes", anuncia.

Desde Renfe indican que se habilitaron dos autobuses desde Talavera de la Reina hasta Madrid para reubicar a los viajeros sin asiento y que el tren llegó en hora a Atocha, a las 20.03 horas.

Rodríguez, que debía tomar un vuelo a Ibiza desde Madrid, denuncia los perjuicios sufridos: "Me recogieron en Oropesa para llevarme, pero ¿quién paga esto? No lo voy a dejar pasar", concluye.