Elena Nevado exige que el tren Madrid–Lisboa sea una realidad en 2030

La eurodiputada del PP Elena Nevado ha reclamado este martes que la línea de alta velocidad Madrid–Lisboa se complete en el horizonte de 2030, tal y como establece la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), y ha advertido de que el nuevo calendario que maneja la Comisión Europea no puede servir de excusa para nuevos retrasos.

Nevado ha mostrado su preocupación tras conocerse el borrador de la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea que, pese a mantener la prioridad del Corredor Atlántico, aplaza hasta 2034 la culminación de la conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, al prever que el tramo transfronterizo Badajoz–Caia no esté finalizado hasta esa fecha debido a problemas de financiación y ejecución en Portugal.

“Europa ha puesto el marco, pero ahora toca que los gobiernos cumplan. España y Portugal tienen que garantizar que el tren llegue a tiempo y que Extremadura no vuelva a quedarse atrás”, ha afirmado Nevado en una nota.

Informe anual

Según esta Decisión de Ejecución, ha señalado, España tiene la obligación de presentar un informe anual sobre los avances en la ejecución del proyecto, incluidos los compromisos en los planes presupuestarios nacionales.

“¿Cómo va a cumplir Sánchez si es incapaz de aprobar ningún presupuesto y los fondos Next Generation finalizan en agosto del año que viene?”, se ha preguntado la eurodiputada extremeña.

Por ello, ha instado al Gobierno de España a que acelere la ejecución de los tramos nacionales —especialmente el Talayuela–Madrid—, a exigir a Portugal el compromiso de los acuerdos, y a que presente informes detallados sobre el estado real de las obras, la financiación comprometida y los plazos de ejecución.

Un tren de alta velocidad. / Shutterstock

“Queremos claridad, coordinación y resultados. Los extremeños no pueden seguir esperando un tren que siempre se promete y nunca llega”, ha subrayado.

Nevado ha recordado que, según la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea, en 2030 solo se podrá ofrecer un servicio provisional de cinco horas entre ambas capitales, mientras que el trayecto de tres horas no será posible hasta 2034, una situación que -ha dicho- “perpetúa el aislamiento de Extremadura y retrasa su conexión real con Europa”.

La europarlamentaria ha insistido en que la alta velocidad Madrid–Lisboa es una infraestructura estratégica para la cohesión territorial, el turismo y la competitividad del suroeste ibérico, y ha pedido que “no se vuelva a relegar a Extremadura al olvido”.

“Extremadura necesita el tren para crecer, para atraer inversiones y para competir en igualdad de condiciones. No es una reivindicación nueva, es una deuda histórica de hace dos décadas que debe saldarse”, ha concluido.