Extremadura entra en la semana clave para unos presupuestos que decidirán si se adelantan las elecciones autonómicas. La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha confirmado que registrará en la Asamblea el proyecto de ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 antes de que finalice el plazo marcado en el Estatuto de Autonomía, que cumple este miércoles, 15 de octubre.

Manzano ha señalado que el objetivo del Ejecutivo regional es "cumplir ese calendario" y que, "sin duda, así será". "Esta es una semana clave", ha reconocido, "en la norma más importante" de la comunidad, que está dotada con 8.600 millones de euros que "van a seguir transformando y cambiando e impulsando Extremadura". Por ello viene "trabajando desde el primer momento para incorporar todo aquello que sea lo mejor para los extremeños, para escuchar a los distintos grupos y para que realicen las propuestas que redunden en esa mejora de los servicios públicos fundamentales", ha dicho la consejera.

Preguntada por las propuestas del PSOE, que fueron presentadas el pasado viernes, Manzano ya ha adelantado que algunas son "irrealizables", como la petición socialista de revertir la actual política fiscal. En el resto de cuestiones, según ha añadido, "estamos dispuestos a avanzar".

Reducción de la ecotasa

Otro eje clave en la negociación es la reducción de la ecotasa (impuesto sobre instalaciones que inciden en el medioambiente) de la central nuclear de Almaraz, una iniciativa que anunció la pasada semana la presidenta extremeña, María Guardiola, y similar a la que elevó Vox anteriormente, que será progresiva y siempre que la central nuclear cacereña siga funcionando. "Las 4.000 familias que viven de Almaraz son prioritarias para este Gobierno", que "hará todo lo que esté en su mano" para que la central mantenga su actividad más allá de finales de 2027, fecha que marca el inicio del cese de explotación.

Tras recordar que dicha tasa deja unos 80 millones de euros anuales procedentes de la central de Almaraz, Manzano ha apuntado que la misma figura impositiva deja 188 millones de euros en Cataluña procedentes de sus instalaciones de energía nuclear. En este sentido, ha manifestado en tono crítico que el Gobierno central "tiene prisa" para que Extremadura sea la primera "en algo", pues la de Almaraz abre el calendario de cierre de central nuclear. Esto supondrá que el Gobierno regional deje de recibir dicha ecotasa dentro de dos años mientras que el Gobierno de Cataluña "seguirá recaudando 188 millones de euros" por las centrales de Ascó y Vandellòs.

Respuesta de Unidas por Extremadura

Por su parte, Unidas por Extremadura ha lamentado "el paripé de las negociaciones" ya que, a su juicio, Guardiola tiene "un mandato claro del señor Feijóo" de no llegar a ningún acuerdo presupuestario porque es "la excusa para ir a elecciones", ha señalado Irene de Miguel, portavoz de la coalición. Así, ha indicado que el voto al PP será "el voto para que gobierne Vox" y ha advertido de que los gobiernos de derechas son "inestables", como se ha demostrado en la región donde el pacto "no duró ni un año".

El grupo ha abandonado la mesa de diálogo de los presupuestos con unas "líneas rojas" como reducir las listas de espera, la homologación salarial de los docentes, un mayor número de plazas en las residencias de mayores, más bomberos y agentes del medio natural y "dar un paso atrás en toda esta política fiscal que solo beneficia a unos pocos". En esta línea, ha asegurado que Extremadura es la "única" comunidad autónoma que mantiene "esa exención a las grandes fortunas" en el impuesto de patrimonio y que "va a quitarle los impuestos a Iberdrola", en relación con la rebaja de la ecotasa.

200 propuestas para un "cambio total"

Por otro lado, el presidente del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha advertido que no apoyará el continuismo de María Guardiola ni sus pactos con el Partido Socialista. Así, ha denunciado que el Gobierno regional "sigue sin un proyecto político definido" y que "su único objetivo es mantenerse en el poder a cualquier precio". Según ha afirmado, Extremadura vive "una situación muy grave de estancamiento" y su Ejecutivo "ha supuesto una auténtica estafa a los extremeños que confiaron en su palabra de cambio".

El parlamentario de VOX ha reprochado a la presidenta regional que "amenace con adelantar elecciones si no se aprueban sus presupuestos continuistas", calificando esta actitud como "una muestra de su fracaso político y de su incapacidad para gobernar en minoría". Asimismo, VOX ha presentado un proyecto político alternativo con 200 medidas que definen "un cambio real y valiente para Extremadura".

Entre estas destacan la eliminación del "gasto superfluo", incluidas las subvenciones a sindicatos y patronales; la rebaja fiscal efectiva; la defensa de la central nuclear de Almaraz; un apoyo decidido al campo y a la agricultura, reduciendo la burocracia y rechazando las limitaciones impuestas por la Agenda 2030 y el Pacto Verde; y por último, una negativa rotunda hacia las políticas que fomentan la inmigración ilegal.