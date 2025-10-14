Ismael Sánchez (23 años): «Desarrollar videojuegos desde cero es posible en Extremadura»

La pasión de Ismael Sánchez (Plasencia, 23 años) por el mundo virtual comenzó casi desde la cuna. Sus principales referentes, su padre y su hermano, le inculcaron desde los tres años “el arte del amor por los videojuegos”. Arrancó con 'Little Big Planet', un juego donde el usuario puede desarrollar libremente sus propios niveles. Desde entonces, lo tuvo claro: quería transmitir en un futuro una pizca de ese sentimiento que le floreció en su infancia.

El extremeño realizó sus estudios en Plasencia, ciudad que le vio nacer y crecer hasta los 18 años. Sin embargo, cuando fijó la creación y desarrollo de videojuegos como epicentro de su senda profesional, no tuvo más remedio que partir a Valladolid, al ser el lugar más cercano a su hogar para realizar estos estudios. Allí se formó en la Escuela de Imagen y Sonido ACEIMAR con el Grado Superior de Animación 2D y 3D, Juegos y Entornos Interactivos. Una preparación que le tomó dos años y que no duda que fue “muy fructífera”. Pero tenía claro que la utilizaría como trampolín para regresar donde empezó todo.

"Una tierra con potencial"

Ismael destaca Extremadura como “una tierra con el potencial tecnológico necesario” para favorecer el desarrollo formativo de este tipo de empleos, y lamenta que aún es una región “muy castigada” en relación a los estigmas tradicionales. Resalta que actualmente se fomentan bastantes actividades vinculadas a Internet y el mundo virtual, tales como la Gumiparty en Plasencia, e incluso eventos de renombre a nivel nacional, como el caso del MangaFest, celebrado el pasado mes de septiembre en Mérida.

Otro aspecto positivo que destaca el placentino es la "gran velocidad" que ha adoptado la comunidad para la implantación de grados profesionales que favorecen el desarrollo de proyectos de esta índole. Afirma que el territorio extremeño “no se está quedando atrás” con respecto al resto del país, y lo ejemplifica con el Grado de Ciberseguridad que se oferta enla capital del Jerte, actualmente bastante reputado a nivel nacional.

Ahora, tras dos años de desarrollo y arduo trabajo, Ismael Sánchez lanzará el próximo 24 de octubre en la plataforma internacional Steam su primer proyecto en solitario. Bajo el título 'Arthur Loves Watermelon', el videojuego encarnará a Arthur, una ardilla encargada de recoger el mayor número de sandías posibles a través de niveles en los que se deberán coordinar saltos, movimientos y accesorios exclusivos. Un juego digital que representa no solo su creatividad, sino su visión a largo plazo en la región con un futuro innovador que promete: “Aquí hay mucho talento, ganas y cada vez más medios. Solo hace falta apostar, y yo quiero hacerlo desde casa”.

Sánchez aclara el objetivo principal de su proyecto: “Con mi primer videojuego quiero transmitir un poco de esa pasión que a mí me mantiene vivo desde pequeño”. Parece innegable que su prometedor porvenir en el sector del 'gaming' es fruto de su dedicación exhaustiva para ejercer su vocación, pero con la implantación progresiva de formaciones educativas en este ámbito, las nuevas generaciones cada vez lo tienen más fácil para hacerlo desde la región.

El joven reconoce sentir cierta “envidia sana” por los que le preceden, y tiene claro que son precisamente ellos los que deben luchar por la apuesta de una Extremadura inteligente y conectada: “A los que vengan nuevos y quieran formarse en este ámbito, les animo a que estudien aquí. Aún hay muchos estigmas sobre nuestra tierra y somos precisamente nosotros los que tenemos la misión de romper con todos ellos”.