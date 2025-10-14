Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de octubre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Una calle de la localidad pacense de Alburquerque.

Una calle de la localidad pacense de Alburquerque. / Jorge Valiente

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado

Estuvo al borde de la quiebra absoluta, con cortes de suministro, impagos a los trabajadores durante más de un año y sin Policía Local. La localidad vuelve al foco tras darse a conocer que el único concejal del PP va a dimitir

Las carreteras cacereñas, ante su mayor inversión: otros 34 millones para su mejora

El Gobierno central y la Diputación de Cáceres han licitado recientemente contratos para el mantenimiento y la conservación de la red de carreteras provinciales, con el fin de reforzar la seguridad y la movilidad

Instagram cumple 15 años y Cáceres opina: «Lo tengo desde los 13»

Lo que comenzó como una app para compartir fotos se ha convertido en un escaparate donde la vida cotidiana, la búsqueda de aprobación y la comparación constante generan tanto conexión como presión social

Telefónica restaura el edificio de La Giralda de Badajoz, «bastante deteriorado»

La propietaria del inmueble acomete estos trabajos que contemplan la limpieza, restauración de la carpintería y la pintura exterior

¿Por qué 3 de cada 10 empresas extremeñas siguen sin plan de igualdad?

Se trata de una norma que regula numerosos aspectos del trabajo para que no existan situaciones de discriminación o acoso, y es obligatoria desde 2022 para todas las empresas de más de 50 empleados

  1. La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
  2. Un hombre bueno al servicio de su tierra
  3. La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
  4. El presidente del Gobierno visita este miércoles las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
  5. El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
  6. La Junta pide tranquilidad ante la huelga de docentes en Extremadura y recuerda que los servicios mínimos son de 'obligado cumplimiento
  7. Los docentes extremeños salen a la calle por la igualdad salarial: 'No queremos ser menos que el resto
  8. Guardiola plantea que la nueva Facultad de Medicina de la UEx lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara

