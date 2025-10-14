Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Estuvo al borde de la quiebra absoluta, con cortes de suministro, impagos a los trabajadores durante más de un año y sin Policía Local. La localidad vuelve al foco tras darse a conocer que el único concejal del PP va a dimitir

El Gobierno central y la Diputación de Cáceres han licitado recientemente contratos para el mantenimiento y la conservación de la red de carreteras provinciales, con el fin de reforzar la seguridad y la movilidad

Lo que comenzó como una app para compartir fotos se ha convertido en un escaparate donde la vida cotidiana, la búsqueda de aprobación y la comparación constante generan tanto conexión como presión social

La propietaria del inmueble acomete estos trabajos que contemplan la limpieza, restauración de la carpintería y la pintura exterior

Se trata de una norma que regula numerosos aspectos del trabajo para que no existan situaciones de discriminación o acoso, y es obligatoria desde 2022 para todas las empresas de más de 50 empleados