La revista Elle destaca la elegancia de Maria Morais, mujer del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera

La revista Elle, publicación especializada en moda, destaca el estilismo de Maria Morais, mujer de Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz. En un artículo colgado en su versión web la definen como "la mejor vestida" de la recepción que realizaron los reyes de España el pasado 12 de octubre por el día de la Hispanidad.

Este medio señala en su titular que "cada 12 de octubre sorprende con un look inspirado en la reina Letizia". Según señalan, "lleva dos años siendo una de las mejor vestidas" de este acto tradicional.

Coincidencias con Letizia

En esta ocasión, Maria Morais eligió una camisa blanca Oxford y una falda de invitada de la firma española The IQ Collection. Concretamente, del modelo Madeira en negro. Este conjunto de dos piezas, dicen en Elle, recuerda a la "falda negra midi de flores que es un básico en el armario de la reina Letizia". Hacen referencia a una falda diseñada por Carolina Herrera y que ha repetido en varias ocasiones la monarca.

Comparativa de los dos estilismos que la revista Elle define como similares. / Carlos Álvarez/ Jesús Briones No solo se c

No solo se ciñen a este año, también indican que el estilismo elegido por Morais en la celebración de la fiesta nacional el pasado año también recordaba a Letizia. En concreto, al "estilismo que lució hace más de diez años", durante la ceremonia de abdicación del rey Juan Carlos I. En 2024 Maria Morais eligió otro conjunto en blanco y negro en el que "la falda era la prenda más importante". En su caso fue una prenda con fondo blanco y bordados en negro. Se trataba de la falda 'Diana' de Coosy y una blusa negra. El estilismo que lució la reina se basó en una prenda de Felipe Varela con bordados en negro, pero con un grosor mucho más fino.

Visión de un experto

Pese a que Elle indica muy tajantemente que "esta invitada repite un look claramente inspirado en la reina Letizia", hay expertos en moda que descartan este punto. El diseñador pacense Joaquín Sancha cree que "comparar los dos estilos de Maria Morais con Letizia es un poquito exagerado". Lo explica argumentando que el "nexo de unión" es una falda bordada de Carolina Herrera que "no es ni bordada, es bordada al trapo y la de Maria es bordado en cadeneta".

Lo que sí asume el diseñador como coincidente es la utilización de un conjunto de dos piezas. "Usa la camisa clásica Oxford, camisa típica de Carolina Herrera", señala y define la falda de Maria como "evasé, que le sienta muy bien". Además, descarta que el estampado de la falda que ha usado este año sea con reminiscencias al mantón de folklore de la región: "No tiene nada que ver con el bordado extremeño, quizás tenga más parecido al estilo mexicano".

Comparativas de estilismos de la reina Letizia y Maria Morais. / Pool / Gtres

Reacción en redes sociales

Esta publicación en el perfil de la revista en Facebook ha registrado más de 100 reacciones y la han comentado en más de 90 ocasiones. Uno de los comentarios lo compartía MariPepa Parra que decía que "esta señora no necesita inspirarse en nadie, porque tiene una distinción especial que para mi gusto es muy superior a Letizia. Va siempre magníficamente vestida por firmas andaluzas y españolas extraordinarias. Para mi gusto, superaba a Leticia con creces".

También han sido varias las personas que lo han compartido en sus propios perfiles, como es el caso de Pilar Campanón que indicaba: "¡Nuestra alcaldesa consorte. Un orgullo!". Y mencionaba al alcalde pacense.