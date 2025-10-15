Un centenar de personas se concentran en Mérida en apoyo a Palestina: "No es una guerra, es un genocidio"

Alrededor de un centenar de personas se han manifestado este miércoles frente al Ayuntamiento de Mérida en solidaridad con Palestina. Con cánticos como "No es una guerra, es un genocidio" o "Israel asesina, Europa patrocina", los asistentes, convocados conjuntamente por los sindicatos UGT y CCOO Extremadura, han exigido que el anunciado alto el fuego sea "permanente y verificable" y que se asegure el acceso a la ayuda humanitaria.

La secretaria general de Comisiones Obreras Extremadura, María Barrocal Asensio, ha explicado que tanto esta huelga como los paros en los diferentes centros de la comunidad autónoma se han llevado a cabo para condenar el genocidio del gobierno israelí a la población de Gaza. Así, ha señalado que desde el mundo obrero organizado exigen que llegue ayuda humanitaria y para la reconstrucción, así como el boicot al comercio de armas con Israel. Pero, "sobre todo", ha destacado, "queremos continuar para que haya paz, solidaridad, libertad y justicia para el pueblo palestino".

"Deje de ser masacrado"

Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez Escobar, ha incidido en que el pueblo palestino "deje de ser masacrado" y que este acuerdo de paz sea duradero y no se quede en el "mero, aunque importante, intercambio de rehenes y que a partir de ahí vuelvan a tener dificultades".

"Lo que se ha producido ha sido una auténtica masacre con niños, con trabajadores y con trabajadoras. Creemos que los sindicatos mayoritarios, tanto UGT como CCOO, siempre hemos estado peleando contra las dictaduras, contra las injusticias y nos parecía totalmente necesario salir a la calle para seguir peleando por los derechos humanos", ha asegurado.

Estado fiable y reconocido internacionalmente

Asimismo, durante la protesta, ambos sindicatos han realizado la lectura de un manifiesto, en el que han condenado "la política de genocidio llevada hasta ahora por el gobierno ultraconservador israelí", así como la "colonización ilegal de territorios" en la Franja de Gaza y en Cisjordania y la "usurpación de bienes palestinos de Israel". "Reivindicamos que la paz se imponga en un estado palestino fiable y reconocido internacionalmente", han defendido.

De esta forma, han pedido la retirada de las tropas israelíes de todos los territorios palestinos y los asentamientos ilegales; la suspensión completa y posterior revisión del acuerdo de asociación de la Unión Europea y Israel; medidas contra las empresas que se lucran de los asentamientos ilegales en Cisjordania; la prohibición efectiva del comercio de armas con Israel; la puesta en marcha por parte de todas las administraciones del Estado, locales, autonómicas y estatales de planes urgentes de cooperación para Palestina; la investigación y proceso a las personas y organizaciones que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad; y la garantía de procesos de justicia y reparación para las víctimas.

Acuerdo entre Hamás e Israel

Esta movilización se han mantenido incluso tras el acuerdo de paz pactado entre Hamás e Israel y rubricado este pasado lunes en Egipto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi.