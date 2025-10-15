Extremadura elevará hasta los 30.000 euros el tope de ingresos para poder aplicar bonificaciones en la declaración de la renta

Las deducciones autonómicas del IRPF llegarán a 8.000 nuevos contribuyentes en Extremadura. La ley de presupuestos de 2026 elevará hasta los 30.000 euros el tope de ingresos para poder aplicar estas bonificaciones, que pueden llegar a sumar más de 500 euros a la devolución de Hacienda. Además, Extremadura será la primera región en aplicar, también a partir del próximo año, una deducción para compensar los gastos veterinarios de las mascotas y elevará de 2.000 a 4.000 euros la exención que ya se aplica para los enfermos de ELA.

"Avanzar en una política fiscal más justa e igualitaria" es uno de los objetivos de las cuentas autonómicas de 2026, que este jueves iniciarán su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura. El Ejecutivo del PP no tiene aún garantizados los apoyos para su aprobación, pero la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha hecho un nuevo llamamiento al PSOE y Vox para poder llegar a un acuerdo en el trámite de enmiendas parciales.

La consejera de Hacienda y Administración Püblica, Elena Manzano, en la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta este martes. / JUNTA DE EXTREMADURA

Novedades fiscales en Extremadura

Son en total 8.657 millones de euros, las cifras "más altas y sociales de la historia fruto del buen momento económico en el que nos encontramos", ha destacado Manzano tras el Consejo de Gobierno extraordinario que ha dado este miércoles luz verde al anteproyecto de ley. En materia fiscal, una de las principales medidas será elevar los topes de renta para acceder a las deducciones autonómicas, que quedarán unificados en 30.000 euros de base imponible (la suma de todos los ingresos y rentas computables) en tributación individual y 55.000 euros en tributación conjunta.

El incremento es significativo, pues actualmente las deducciones con mayor tope (las últimas que se han aprobado, entre ellas la de residentes en zonas rurales y la de devolución de los intereses de la hipoteca para jóvenes) tienen un umbral máximo de 28.000 euros en tributación individual y 45.000 si es conjunta. Otras, como la deducción por compra de material escolar, partos múltiples o cuidado de familiares con discapacidad, actualmente solo se pueden aplicar si la base imponible es inferior a 19.000 euros en tributación individual y 24.000 en conjunta.

8.000 nuevos declarantes

Se trata de cifras que, según Elena Manzano, han quedado desfasadas tras las últimas subidas del salario mínimo interprofesional. Con la ampliación de los límites de renta se estima que las deducciones autonómicas pueden ampliar su alcance a aproximadamente 8.000 nuevos declarantes, con un impacto de 1,68 millones de euros sobre la recaudación.

Actualmente Extremadura tiene en vigor un total de 18 deducciones autonómicas para minorar la cuota del IRPF, pero se estima que solo un 10% de los contribuyentes las aplica. Hay desgravaciones por residir en municipios de menos de 3.000 habitantes, los intereses de la hipoteca, el pago del alquiler o la compra de material escolar, pero el desconocimiento de los propios contribuyentes en algunos casos y los requisitos (generalmente de renta) que se exigen en otros están frenando su alcance. De las 555.045 declaraciones presentadas el año pasado en Extremadura, solo 59.437 incluyeron alguna deducción autonómica, con un impacto medio de 167 euros por contribuyente.

Gastos veterinarios

En 2026 la Junta también prevé poner en marcha una nueva deducción autonómica en el IRPF para compensar los gastos veterinarios de las mascotas. La medida consistirá en una bonificación del 30% sobre las cantidades satisfechas por este concepto, con un límite máximo de 100 euros anuales que podrán elevarse a 200 si se trata de perros guía para personas con discapacidad visual o de protección en el caso de víctimas de violencia de género.

Jorge Valiente

Extremadura sería así la primera región en aplicarla en España, ya que actualmente ni la normativa estatal ni la normativa autonómica contemplan la posibilidad de desgravar los gastos veterinarios incurridos por mascotas en el IRPF. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, el impacto de la medida alcanzará los seis millones de euros, ya que actualmente se estima que son unos 100.000 los extremeños que tienen mascotas registradas. Podrán aplicar la deducción «todos aquellos que se quieran deducir los gastos veterinarios», con el nuevo tope de renta de 30.000 euros.

Ecotasa para la central de Almaraz

En materia tributaria, las cuentas autonómicas de 2026 incluyen también una rebaja del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, lo que se conoce como la 'ecotasa', al 50% para la central nuclear de Almaraz. Manzano ha recordado la propuesta de Guardiola, que tendría un impacto estimado de 15,5 millones en 2027, llegando hasta los 27 millones de euros en 2028 y superará los 45 millones de rebaja en 2029. Anualmente, la central está pagando ahora más de 80 millones, y la propuesta de la Junta queda supeditada a que finalmente se asegure la continuidad de la planta.