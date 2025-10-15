"Una desgracia grande para todos": el alcalde de La Codosera, tras la muerte de una vecina atropellada por su pareja

El alcalde de La Codosera, Juan Manuel Gómez, ha expresado la consternación del municipio tras la muerte de una mujer de 46 años, atropellada anoche por su pareja en una calle de la localidad. El regidor, que se desplazó al lugar nada más conocer el suceso, ha expresado esta mañana a este diario que la víctima "ya estaba tendida en el suelo" cuando llegaron los servicios de emergencia, que no pudieron salvarle la vida.

"Es un hecho que nos ha consternado a toda la población", ha asegurado el alcalde, quien ha insistido en que aún no se sabe si fue un accidente o un acto intencionado, y que habrá que esperar a las conclusiones de la investigación de la Guardia Civil.

Santi García

El regidor ha explicado que la pareja era vecina del municipio y mantenía, según le consta, "una relación relativamente normal". Por ahora, el ayuntamiento esperará al informe oficial antes de declarar luto o convocar actos públicos: "Una vez que se sepa cómo se catalogan los hechos, haremos lo que convenga”" ha indicado Gómez.

El alcalde ha destacado que este tipo de sucesos "no suelen ocurrir en el pueblo" y ha subrayado el impacto emocional que ha dejado la tragedia entre los vecinos: "Si no es familia, es vecino; y si no, amigo o conocido".