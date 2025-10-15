Extremadura registra dos nuevos casos de fiebre del Nilo en Vegas Altas y Coria: 24 contagios y cuatro muertes en 2025

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de dos varones de 49 y 27 años, perteneciente a las áreas de Don Benito-Villanueva y de Coria, respectivamente. Ambos casos son asintomáticos y han sido detectados a través del Banco de Sangre de Extremadura en su colaboración en la vigilancia de esta enfermedad.

En total, se han registrado 24 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, seis de ellos asintomáticos detectados por el Banco de Sangre, y cuatro fallecidos (cifra sin precedentes) a causa de este virus transmitido por un mosquito del género Cúlex, todos ellos en el Hospital Don Benito-Villanueva. Los contagios se ceban especialmente con Extremadura, porque, a diferencia de años anteriores, no hay muertes registradas en otras comunidades y la inmensa mayoría de los casos se están produciendo en la región. Durante 2024 se notificaron un total de 32 casos de Fiebre del Nilo Occidental en Extremadura y tres fallecidos.

| / EL PERIÓDICO

La primera víctima de 2025 por esta causa en la región fue un hombre de 77 años que se encontraba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva y falleció el 15 de septiembre. El martes, 16 de septiembre, se conoció un segundo deceso, una mujer de 82 años que se encontraba también internada en el mismo complejo sanitario. El 30 de septiembre murió un varón de 77 años y el 7 de octubre otro varón de 91 años, todos ellos en el centro hospitalario de las Vegas Altas.

En este momento, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida. Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas. No obstante, en ciertos casos puede derivar en complicaciones graves, especialmente en personas mayores o que presentan el sistema inmunológico debilitado.

Se trata de un arbovirus transmitido principalmente por la picadura de mosquitos del género Culex, que se infectan al alimentarse de aves portadoras. La zona de mayor afectación en Extremadura son las Vegas, por su humedad, zonas de regadío y temperaturas elevadas. La Junta, la Diputación de Badajoz y los ayuntamientos aplican tratamientos periódicos para reducir la población de mosquitos, si bien la población de la zona pide que se extiendan más allá del verano dada la incidencia.