Gallardo carga contra los presupuestos de Extremadura de 2026: “Van contra la gente y solo benefician a los privilegiados”

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este miércoles que su partido analizará “con rigor y detalle” el proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2026, aunque ha adelantado que el texto “contiene muchos aspectos que no convencen ni gustan, porque van en contra de la gente y solo benefician a los privilegiados”.

En una rueda de prensa tras conocerse la aprobación del proyecto —que se registrará este jueves en la Asamblea de Extremadura—, Gallardo ha subrayado que el PSOE “mantendrá el diálogo abierto hasta el final” con el objetivo de alcanzar “unos presupuestos justos, realistas y útiles para nuestra tierra”.

El líder socialista ha reiterado las tres condiciones irrenunciables de su partido: "una política fiscal justa", "planes específicos de vivienda, empleo y juventud", y el refuerzo de los servicios públicos “que tan deteriorados está dejando Guardiola”.

Gallardo ha lamentado que la Junta “haya respondido con descalificaciones y desprecio” a las propuestas que el PSOE remitió el pasado viernes, calificándolas de “irrealizables”. “Mal comienzo”, ha dicho, antes de añadir que “lo irrealizable no son nuestras propuestas, sino su forma de gobernar”.

La fiscalidad, un escollo

El dirigente socialista ha asegurado que su partido estudiará el proyecto “con sentido de partido de gobierno y con responsabilidad”, aunque ha adelantado críticas "contundentes" al modelo fiscal del Ejecutivo de Guardiola.

“Va en contra de la gente y solo beneficia a los privilegiados rebajar la ecotasa de Almaraz para contentar a las grandes eléctricas y pagar los sueldos multimillonarios de sus ejecutivos, mientras se niegan a dignificar el salario de 16.000 maestros y profesores extremeños”, ha denunciado.

Gallardo también ha recordado que “Extremadura sigue siendo la única región de España donde las grandes fortunas no pagan impuestos”, lo que, a su juicio, supone “una amnistía fiscal a 1.200 ricos mientras 17.000 niños y niñas se quedan sin comedor escolar gratuito, un derecho que el PSOE puso en marcha en 2023”.

“Guardiola prefiere proteger a los privilegiados”

El secretario general socialista ha acusado a la presidenta extremeña de mantener “una política fiscal injusta” que priva a la comunidad de hasta 120 millones de euros necesarios para reforzar la sanidad, la educación y la dependencia.

Además, ha recordado que “las ayudas tras los incendios de este verano son las más bajas de toda España”. “Guardiola prefiere proteger a los privilegiados antes que a quienes más lo necesitan”, ha sentenciado.

Por último, Gallardo ha contrapuesto “dos modelos de gestión”: “el de la derecha, el de Guardiola, que se apoya en la ultraderecha, deteriora los servicios públicos, precariza la sanidad rural y renuncia a los fondos históricos del Gobierno de España; y el modelo de los derechos, el del PSOE, que defiende una fiscalidad justa, más igualdad, más solidaridad y más oportunidades”.

Finalmente, ha tendido la mano al diálogo, pero con condiciones: “El PSOE está dispuesto a negociar hasta el final, pero exigimos seriedad, transparencia y compromiso real. Si Guardiola demuestra altura de miras, podrá contar con nosotros. Si no, que no espere que el PSOE avale otro engaño a los extremeños y extremeñas".