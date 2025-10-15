La Guardia Civil investiga el atropello mortal de La Codosera como un posible caso de violencia de género

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, descartó en la mañana de este miércoles que el atropello mortal de una mujer en La Codosera fuese un caso de violencia de género. Sin embargo, a primera hora de la tarde, la Guardia Civil ha dado un giro a la investigación y ha confirmado que la principal hipótesis que se maneja apunta precisamente a esa posibilidad.

Según fuentes de la comandancia, los resultados de las primeras diligencias y varios testimonios recogidos durante el día han llevado a los investigadores a centrar la causa en un posible caso de violencia machista. La investigación continúa abierta y no se descartan otras líneas de trabajo.

Los hechos

La víctima, V.G.G, de 46 años, murió la noche de este martes tras ser arrollada por el coche que conducía su pareja, un hombre de 43, en la calle Enrique Tierno Galván, a pocos metros de la vivienda donde ambos residían.

El suceso se produjo en torno a las once de la noche, tras una disputa familiar en la que el conductor habría intentado alcanzar al cuñado de la mujer. Durante la maniobra, el vehículo dio marcha atrás y acabó golpeando a la víctima. Posteriormente, el hombre abandonó el lugar de inmediato y fue detenido poco después en el cruce de La Codosera con la carretera de Alburquerque.

Vecinos del municipio aseguran que la pareja mantenía discusiones frecuentes. Una residente de la misma calle afirma que la mujer “le tenía miedo” y que el detenido ya había mostrado previamente comportamientos agresivos.