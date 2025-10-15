Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consejo de Gobierno extraordinario

Guardiola registra el presupuesto sin apoyo asegurado y mantiene el pulso electoral en Extremadura

La consejera de Hacienda hace un nuevo llamamiento al PSOE y Vox para cerrar un acuerdo en el trámite de enmiendas parciales "si realmente tienen voluntad"

La presidenta de la Junta, María Guardiola, y la consejera de Hacienda, Elena Manzano, en el Consejo de Gobierno extraordinario en el que se ha aprobado el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026

La presidenta de la Junta, María Guardiola, y la consejera de Hacienda, Elena Manzano, en el Consejo de Gobierno extraordinario en el que se ha aprobado el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026 / JUNTA DE EXTREMADURA

Rocío Entonado Arias

Mérida

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha activado el trámite parlamentario de los presupuestos autonómicos para 2026, que este jueves se registrarán en la Asamblea sin apoyos asegurados para su aprobación. Las negociaciones iniciadas hace unas semanas con el PSOE y Vox están actualmente en vía muerta y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, hace un nuevo llamamiento para cerrar un acuerdo ya en el trámite de enmiendas parciales "si realmente tienen voluntad". "No vamos a permitir bloqueos", ha repetido tras recordar que Guardiola ya ha sido clara sobre la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas si tampoco este año hay pacto: "Presupuestos para el futuro, o que el futuro lo decidan los extremeños".

Guardiola ha convocado este miércoles un Consejo de Gobierno extraordinario para dar luz verde a la tramitación de la ley de cuentas autonómicas en la fecha tope que marca el Estatuto de Autonomía: 15 de octubre. Acto seguido, en rueda de prensa Manzano ha avanzado las grandes cifras del borrador, que analizará con detalle este jueves tras su registro en la Asamblea de Extremadura. Son en total 8.657 millones de euros, un incremento del 6,9% (559 millones más) para "seguir creciendo y avanzando en una política fiscal más justa e igualitaria".

