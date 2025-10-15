Guardiola registra el presupuesto sin apoyo asegurado y mantiene el pulso electoral en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha activado el trámite parlamentario de los presupuestos autonómicos para 2026, que este jueves se registrarán en la Asamblea sin apoyos asegurados para su aprobación. Las negociaciones iniciadas hace unas semanas con el PSOE y Vox están actualmente en vía muerta y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, hace un nuevo llamamiento para cerrar un acuerdo ya en el trámite de enmiendas parciales "si realmente tienen voluntad".

"No vamos a permitir bloqueos", ha repetido tras recordar que Guardiola ya ha sido clara sobre la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas si tampoco este año hay pacto: "Presupuestos para el futuro, o que el futuro lo decidan los extremeños". La presidenta ha convocado este miércoles un Consejo de Gobierno extraordinario para dar luz verde a la tramitación de la ley de cuentas autonómicas en la fecha tope que marca el Estatuto de Autonomía: 15 de octubre. Acto seguido, en rueda de prensa Manzano ha avanzado las grandes cifras del borrador, que analizará con detalle este jueves tras su registro en la Asamblea de Extremadura.

8.567 millones para "seguir creciendo"

Son en total 8.657 millones de euros, un incremento del 6,9% (559 millones más) para "seguir creciendo y avanzando en una política fiscal más justa e igualitaria". Entre las novedades en impuestos, la consejera ha explicado que las cuentas autonómicas elevarán hasta los 30.000 euros el tope de ingresos para poder aplicar deducciones en el tramo autonómico del IRPF y una nueva bonificación de hasta 100 euros para compensar los gastos veterinarios de las mascotas. Igualmente, subirá de 2.000 a 4.000 euros la deducción para enfermos de ELA y se recoge la propuesta de Guardiola para rebajar un 50% la ecotasa a la central nuclear de Almaraz.

En materia de gasto, Manzano ha destacado que el presupuesto "crece de forma importante en todas las consejerías", haciendo especial hincapié en sanidad y educación: la Consejería de Salud y Servicios Sociales tendrá un presupuesto récord de 3.416,2 millones de euros, casi 400 más, para avanzar en las infraestructuras sanitarias (126,4 millones), la Atención Primaria (incremento de 45 millones) o las ayudas a la dependencia (+88 millones).

En Educación, la consejera ha avanzado que el presupuesto crece en más de 127 millones de euros, con una partida de 23 para incorporar la subida salarial de 80 euros a los docentes. Habrá además 159 millones para la Universidad de Extremadura y en materia de conciliación, se completa el cheque guardería de 200 euros para la etapa de cero a tres años con un presupuesto de 23 millones de euros.

Javier Cintas

Falta de acuerdo

Manzano ha defendido que el anteproyecto de ley "nace del rigor y la profesionalidad" y ha confiado en poder contar con los apoyos necesarios para su aprobación en la Asamblea a finales de diciembre: ahora serán los grupos parlamentarios quienes examinen las cuentas y decidan si presentan una enmienda a la totalidad para postular su devolución (solo sería posible con una votación conjunta del PSOE y Vox) o si optan por introducir enmiendas parciales "con espíritu constructivo".

Tras dos semanas de negociaciones infructuosas, no hay acuerdos previos ni con el PSOE ni con Vox, a quienes la consejera ha pedido "altura de miras" para afinar sus propuestas en esta siguiente fase. "El objetivo prioritario desde el minuto uno es la aprobación del presupuesto", ha reiterado sin dejar de recordar que sobre la mesa también está ya el adelanto electoral: con una segunda prórroga seguiría vigente el presupuesto de 2024, que suma 8.080 millones de euros, 557 menos que el actual. "Esa es la responsabilidad que todos tenemos que tener", ha puntualizado.

Propuestas de Vox y el PSOE

Sobre Vox, Manzano ha sido especialmente crítica. Considera que las propuestas que la formación de Santiago Abascal ha remitido a su departamento son "generalidades" que parten del mandato de Madrid y que denotan un desconocimiento absoluto del sistema tributario autonómico al pedir la supresión no ya de la ecotasa, sino de impuestos "capitales" para la Hacienda extremeña como el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o Sucesiones y Donaciones.

En cuanto al PSOE, la consejera ha reiterado que el Gobierno autonómico "no dará ni un paso atrás en política fiscal". Así, rechaza sus demandas para recuperar el Impuesto de Patrimonio o imponer gravámenes a las viviendas vacías, a las que el PP ya había mostrado su oposición, y ha pedido también más concreción en cuanto a las partidas de gasto.