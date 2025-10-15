Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medicina da luz verde a que la nueva facultad lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara

El rector subraya que la propuesta "es una decisión acertada no solo ya por la repercusión que ha tenido dentro de Extremadura como político de referencia y por su implicación también en la cuestión sanitaria"

Nueva facultad de Medicina.

Nueva facultad de Medicina. / Santiago Garcí­a Villegas

Gema Guerra Benito

Gema Guerra Benito

Cáceres

“Acepté porque considero que no solo ya por la repercusión que ha tenido dentro de Extremadura como político de referencia y por su implicación también en la cuestión sanitaria, por su profesión como médico, sino porque como profesor de la Universidad de Extremadura considero que es una decisión acertada”. En estos términos se ha pronunciado el rector de la UEx, Pedro Fernández Salguero, en alusión a la propuesta para que las nuevas instalaciones fueran recordadas con el nombre del expresidente recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara.

El máximo representante de la universidad pública extremeña avanzó este miércoles en Cáceres que en la mañana de hoy se reunía la Junta de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, que finalmente ha dado el visto bueno a la iniciativa. Una vez superado este trámite, será el Consejo de Gobierno de la UEx el que tendrá que darle el ‘ok’ definitivo.

Noticias relacionadas y más

Inauguración de la facultad en noviembre

Por su parte, Fernández Salguero precisó en declaraciones a los medios que fue la presidenta María Guardiola “quien le propuso que el nuevo centro llevara el nombre de Fernández Vara en honor a su legado como político y como médico forense”. En relación a la inauguración de las nuevas instalaciones, el rector alegó que ha habido retrasos en lo constructivo y eso ha provocado que se demore la inauguración aunque avanzó que será en noviembre.

Medicina da luz verde a que la nueva facultad lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara

