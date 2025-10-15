Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz) y la Guardia Civil detiene a su pareja

El trágico suceso se produjo en la noche de este martes en una zona conocida como la Quinta del café

Lugar aproximado donde se ha producido el atropello.

Lugar aproximado donde se ha producido el atropello.

El Periódico Extremadura

La Crónica de Badajoz

Una mujer, de 46 años, ha muerto la pasada noche atropellada en la localidad pacense de La Codosera.

Al parecer, según informa el alcalde José Manuel Gómez Herrera, sobre las 23.00 horas se produjo el atropello, en el que ha perdido la vida la víctima. Por su parte, la Guardia Civil, que se encarga de la investigación, confirma el fallecimiento de la mujer y la detención de un hombre de 43 años de edad, pareja de la fallecida. De momento, no se refrenda que se trate de un crimen de violencia de género

Por otro lado, y según comentan algunos vecinos de La Codosera, el trágico suceso se produjo durante una discusión entre el presunto autor del crimen y el cuñado (hermano de la fallecida). La mujer se habría puesto en medio y él la habría atropellado en más de una ocasión con el coche.

El atropello se ha registrado a las afueras del pueblo, en una zona conocida como la Quinta del café, donde viven.

[Habrá ampliación]

Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz) y la Guardia Civil detiene a su pareja

Un nuevo plan subvencionará las prácticas de alumnos en empresas que colaboren con la FP dual en Extremadura

Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia

300.000 extremeños están llamados a vacunarse contra la gripe: «Salva vidas»

Extremadura entra en una semana clave para unos presupuestos de los que depende el adelanto electoral

La conexión internacional del AVE extremeño se retrasa a 2034 y exigirá vía de ancho internacional, lo que obliga a replantear varios tramos

La revista Elle destaca la elegancia de Maria Morais, mujer del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera

La ONCE dedica su cupón del 15 de octubre al Día Internacional de las Mujeres Rurales

