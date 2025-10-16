La aceituna manzanilla cacereña tendrá pérdidas de 27 millones por la falta de lluvias

La escasez de lluvias de los últimos meses provocará una grave caída de la producción de aceituna cacereña, según denuncian las principales organizaciones agrarias de Extremadura. Tanto Asaja como La Unión Extremadura alertan de pérdidas pérdidas importantes, que afectará sobre todo a la manzanilla.

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha explicado que las condiciones climáticas afectan además a las de verdeo y, aunque en menor medida, a las de almazara. Por su parte, el secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, ha apuntado que a provocar que apenas se recolectará aceituna de mesa en Extremadura, porque no han cogido tamaño: "Ya se están poniendo de color morado y pronto esterán negras".

Sin rendimiento para aceite

Cortés ha señalado que los agricultores se verán obligados a dejarlas para producir aceite, y alerta de las grandes pérdidas que la situación va a suponer, especialmente en el caso de la manzanilla cacereña, ya que esta variedad "apenas tiene rendimiento de aceite por lo que el precio será muy bajo".

Metidieri ha criticado además la ineficacia de la Ley de la Cadena Alimentaria como otro factor de las pérdidas: "Los costes aumentan cada día, los precios están congelados y, por tanto, hay que tomar medidas para que esto no siga ocurriendo. No se puede producir a pérdidas".

27 millones en pérdidas

Ambas organizaciones reclaman ayudas urgentes para sostener las explotaciones y evitar el abandono del campo. En este sentido, Cortés ha señalado que este sector viene sufriendo tres años de sequía y que esta será "sin lugar a dudas" la peor de todas las campañas, con pérdidas superiores al 70 por ciento de la cosecha, en una superficie de 55.000 hectáreas y una producción perdida de más de 52 millones de kilos de aceitunas.

Cifras que se refieren exclusivamente al norte de Extremadura, a las que habría que añadir sobre todo los daños en las variedades de mesa de Tierra de Barros. En concreto, ha cifrado las pérdidas en la aceituna manzanilla cacereña en más de 27 millones de euros.

Ayudas excepcionales

La Unión solicita de manera urgente ayudas excepcionales recogidas en el reglamento (UE) 2024/3242 para los afectados por los desastres naturales, y que requiere una modificación para dar entrada a sectores afectados por estos fenómenos a partir de junio de este año.

El citado reglamento enunciado especifica que las ayudas se aprobarán cuando las pérdidas superen el 30% de la producción, a partir de las cuales la Comisión Europea habilita presupuestos de ayudas a los damnificados.

Por ello, La Unión va a solicitar a la Junta de Extremadura y a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura la aprobación de un Decreto-ley que establezca ayudas directas a los damnificados por la escasez de lluvias, con el fin de que puedan seguir manteniendo las explotaciones y "no se abandonen".

Finalmente, subraya que el cultivo del olivar es "fundamental" para el mantenimiento del medio rural en grandes extensiones de Extremadura, que está "evitando la despoblación y el mantenimiento de la mano de obra en innumerables pueblos" de la región, así como un elemento "fundamental del control de los grandes incendios" que se producen en nuestra tierra.

Documento con rechazo de la PAC

Durante el Consejo Asesor Agrario que se ha celebrado esta semana, Asaja planteó la necesidad de modificar aspectos estructurales que afectan a los agricultores. "Se ha aprobado por unanimidad la elaboración de un documento de rechazo a la reforma de la PAC, al reglamento y al presupuesto", indica Metidieri, que reclama que la Comisión Europea presente "una alternativa mejor".

También se ha pedido la prórroga indefinida del cuaderno electrónico de explotación: "Se ha aplazado un año más, pero lo que pedimos es que se prorrogue de forma indefinida. Si introduces los datos de manera digital y cometes un error, no tienes margen de recuperación".

Incendios

Sobre la oleada de incendios que ha castigado a la región este verano, Metidieri asegura que la consejera de Agricultura, Mercedes Morán ha propuesto a las organizaciones agrarias que presenten propuestas a las medidas establecidas por la Junta, para "encajar mejor las ayudas por los incendios de este verano. Tendremos un plazo y, una vez hecho, nos convocará y nos dirá qué puede incluir", ha concluído.