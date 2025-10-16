Medio millón de euros para programas de FP Básica dirigidos a personas con necesidades formativas especiales en Extremadura

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha resuelto la concesión de ayudas destinadas al desarrollo de programas formativos específicos de Formación Profesional de Grado Básico en Extremadura, dirigidos a personas con especiales dificultades formativas o de inserción laboral, así como a personas con necesidades educativas o formativas especiales.

En concreto, esta convocatoria de ayudas, cuya resolución se ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), contempla dos modalidades de actuación para los cursos 2025/2026 y 2026/2027, con una inversión total de 504.750 euros, según ha indicado la Junta en nota de prensa.

Dos modalidades

Por un lado, las entidades beneficiadas en la modalidad dirigida a personas con especiales dificultades formativas o de inserción laboral son las mancomunidades de La Serena y Siberia, la Asociación para la Enseñanza y la Formación Profesional de las Personas Adultas de Fuente del Maestre, la Asociación para el Fomento y Desarrollo Sostenible de Extremadura (AFODEX) y la Asociación AISER-ACOGE de Azuaga.

Por otro lado, las asociaciones que recibirán financiación para el desarrollo de programas en la segunda modalidad, destinada a personas con necesidades educativas o formativas especiales, son ADISER HORIZONTES de Castuera, Asociación Solidaria de Integración Al Compás de Malpartida de Cáceres, Down Don Benito-Villanueva, Fundación ASMI de Zafra y Plena Inclusión de Llerena.

Agrojardinería, carpintería o restauración

Entre los programas subvencionados destacan iniciativas en agrojardinería, informática, peluquería y estética, carpintería, servicios administrativos, aprovechamientos forestales, artes gráficas, alojamiento y lavandería o cocina y restauración.

Las acciones formativas que desarrollarán estas entidades beneficiarán a un total de 11 centros educativos de la región.