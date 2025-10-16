Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura reduce hasta 257 días la espera para acceder a una prestación de dependencia

Además de acortar los plazos, la región ha experimentado una crecida tanto en el número de favorecidos por esta ley como en el volumen de sus prestaciones

Dos ancianos pasean por la calle

Dos ancianos pasean por la calle / EFE

Lucía Suárez

La Junta de Extremadura afirma que continúa reduciendo los tiempos de espera para el acceso a la Ley de Dependencia "tras dos años de gestión de María Guardiola". Desde que se genera la solicitud hasta que se resuelve la prestación, los ciudadanos extremeños esperan 81 menos respecto a la anterior administración, cuando el tiempo medio de espera alcanzaba los 338 días, según informa el Ejecutivo Autonómico en un comunicado.

Extremadura ha reducido hasta 257 días la espera para acceder a una prestación de dependencia, una cifra notablemente inferior a la media nacional, que continúa subiendo y se sitúa en 349 días, según los datos difundidos por el IMSERSO a 30 de septiembre de 2025.

Mejora en la atención a la dependencia

Unos resultados que reflejan una "mejora considerable" en la atención a la dependencia en Extremadura. Los esfuerzos sostenidos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), desde julio de 2023, marcan "hitos destacables" en el número de personas atendidas en la región, tal y como cita dicho informe.

Gráfica comparativa entre la situación nacional y regional del tiempo medio de espera a los recursos de dependencia

Gráfica comparativa entre la media nacional y la extremeña sobre los días de espera al acceso de recursos de dependencia / Junta de Extremadura

Además de acortar los plazos, el sistema ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en el número de personas beneficiarias como en el volumen de prestaciones concedidas. Actualmente, Extremadura sigue aumentando el número de personas beneficiarias en 3.023, alcanzando un total de 37.473 beneficiarios. En paralelo, desde la llegada del actual Gobierno, se han concedido 5.713 nuevas prestaciones, lo que asciende a un total de 44.763 prestaciones.

Extremadura reduce hasta 257 días la espera para acceder a una prestación de dependencia

