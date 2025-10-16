La Junta de Extremadura contempla una subida salarial del 2,1% para los funcionarios en 2026

Los presupuestos de la Junta de Extremadura contemplan una subida salarial del 2,1% para los empleados públicos en el año 2026, así como el previsible incremento del 2% para este 2025 y el segundo pago de la extra pendiente del año 2020. "Cumplimos con los compromisos adquiridos y con los heredados", ha destacado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

El Ejecutivo autonómico ha dado inicio este jueves a la tramitación de las cuentas autonómicas para 2026, que llegan a la Asamblea de Extremadura sin apoyos claros para su aprobación. Manzano ha destacado que estos presupuestos representan la voluntad de la Junta de seguir dando un impulso a la región y tienen como principal objetivo que todos los ciudadanos extremeños tengan las mismas oportunidades, "los mismos servicios públicos, al nivel que se merecen los ciudadanos extremeños, vivan donde vivan".

La presidenta de la Junta, María Guardiola, y la consejera de Hacienda, Elena Manzano, en el Consejo de Gobierno extraordinario en el que se ha aprobado el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026 / JUNTA DE EXTREMADURA

Más de 8.600 millones

El proyecto contempla una inversión de 8.657,4 millones de euros "para lo importante: la sanidad, la dependencia, la educación, la igualdad y la conciliación, el empleo, el campo, los jóvenes y la vivienda", ha destacado. Se trata de unas cuentas expansivas, que crecen en más de 559 millones de euros para invertir en políticas sociales y económicas.

Respecto a los empleados públicos, el presupuesto recoge la previsible subida del 2% salarial en 2025, el segundo pago de la deuda que dejó el anterior Gobierno respecto al incremento salarial del 2% del año 2020, y prevé la subida del 2,1% de 2026.

80 euros para los docentes

Por otra parte, Elena Manzano se ha referido a un aumento de 127,2 millones de euros en la inversión en educación. "El año escolar 2025-2026 contará con 825 docentes más y está incorporada en los presupuestos la subida salarial de 80 euros al mes para los docentes, que supone una dotación de 23 millones de euros", ha indicado. Además, se amplía al 100% la jornada laboral de los Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) con un presupuesto de 10,2 millones de euros.

Jorge Valiente

85 plazas para el Infoex

Elena Manzano ha querido reconocer de nuevo la gran labor llevada a cabo este verano por todos los efectivos del Plan Infoex ante los terribles incendios que han asolado nuestra tierra y ha agradecido su "dedicación incansable y valor en la lucha contra el fuego".

La portavoz ha explicado que el compromiso con ellos "es fuerte y real", por lo que el proyecto de presupuestos para 2026 destina 116,8 millones de euros a la prevención y extinción de incendios forestales y más de 3 millones de euros para el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, con el que se aumentará en 85 plazas la plantilla del Infoex, con nuevas unidades terrestres y mejoras como un nuevo complemento de disponibilidad y un complemento de jefe de retén.