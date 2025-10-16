Extremadura vive su "mejor momento" laboral: 935 nuevas empresas y 5.000 empleos en ocho meses
Así lo afirma el Consejero de la Presidencia, Abel Bautista, quien señala que además se han aprobado 630 proyectos de inversión con incentivos autonómicos
Lucía Suárez
Extremadura creó 935 nuevas empresas y 5.000 empleos en los ocho primeros meses del año. Así lo ha confirmado este jueves el el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en la inauguración del I Encuentro Empresarial organizado por la Asociación GEN (Genera Emprende Negocia). Se trata de un colquio organizado en colaboración con San Telmo Business School, orientado a reforzar el vínculo entre empresas y directivos y a fomentar nuevas oportunidades de crecimiento económico en la región. El evento fue organizado en Almendralejo y contó con más de 150 empresarios y directivos extremeños, que a través de actividades como charlas y mesas redondas, fomentan el crecimiento del tejido empresarial extremeño.
Bautista ha destacado que en los ocho primeros meses de 2025 se han creado 935 empresas en Extremadura y se han aprobado 630 proyectos de inversión con incentivos autonómicos, que han generado unos 5.000 empleos y 155 millones de euros de inversión.
"Extremadura vive el mejor momento empresarial"
El consejero ha asegurado que Extremadura vive "el mejor momento empresarial y de empleo de su historia" y ha anunciado que la Junta destinará el próximo año 3,6 millones de euros más hasta alcanzar la cifra de 28 millones de euros en ayudas a la inversión, y otros 10 millones a proyectos de digitalización, inteligencia artificial y ciberseguridad en pequeñas y medianas empresas.
Entre las financiaciones previstas, Bautista ha destacado la finalización del polígono industrial 'Las Picadas 2' en Almendralejo . Además ha instaurado en los presupuestos de 2026 la creación de cinco nuevos polígonos y tres parques empresariales en Extremadura, con una inversión que asciende a más de 41 millones de euros.
Durante la inauguración también ha intervenido el alcalde, José María Ramírez, quien ha destacado que estas iniciativas buscan construir economía desde lo local, porque "desde Almendralejo también se puede hacer Extremadura y se puede hacer España".
