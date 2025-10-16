Gallardo se compromete a interceder ante Pedro Sánchez por el futuro de Almaraz si las eléctricas piden la prórroga formalmente

Los tiempos se agotan para el mantenimiento de la central de Almaraz (Cáceres), que en solo dos años deberá desconectar su primer reactor, y en tres años el segundo. La reunión entre las eléctricas titulares de la planta (Iberdrola con el 53%, Endesa con el 36% y Naturgy con el 11,3%) y el Ministerio para la Transición Ecológica para extender la vida útil de la nuclear no acaba de producirse, y hay más de 3.000 empleos en juego en la comarca del Campo Arañuelo, donde la planta supone la principal industrial, también de toda la región. A final de octubre, deberá pedir formalmente el cierre, según los plazos establecidos.

En este contexto, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado que “si las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz piden formalmente la prórroga de la planta, intercederé para que el Gobierno de España la apruebe y las negociaciones lleguen a buen puerto”.

Una solicitud "básica" para detener la cuenta atrás

Gallardo ha recordado que esa misma petición, la de pedir formalmente un encuentro con el Gobierno de España para tramitar una prórroga, se la realizó él mismo por carta el pasado mes de enero a las tres empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy). Esa solicitud aún no se ha producido, por lo que, ante las últimas informaciones, el líder socialista ha declarado que “ojalá sea así y se atiende esta demanda que hicimos hace meses y que es básica para poder plantear que la central no cierre”.

Central Nuclear de Almaraz. / Cedida

El PSOE de Extremadura recuerda que "siempre" ha defendido la continuidad de la central "si no hay alternativas" en Campo Arañuelo. "Desgraciadamente, desde que gobierna Guardiola no se ha trabajado en alternativas reales en la zona. Solo se han inaugurado los proyectos que dejó preparados el gobierno regional del PSOE hasta 2023 (como la fábrica de cartonaje de Navalmoral o la de diamantes sintéticos de Trujillo)", afirma Gallardo. Desde ese momento, insiste, "solo hay parálisis en el norte de Extremadura". El PSOE denuncia que "nada se sabe de la gigafactoría ni de ningún nuevo proyecto que amortigüe el impacto del posible cierre de la central de Almaraz".

No hay "cupo nuclear catalán"

Los socialistas hacen hincapié en las últimas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que negó que existan negociaciones sobre particularidades nucleares con Cataluña (para mantener abiertas Vandellós y Ascó) y lamenta "el ridículo que el PP de Extremadura y la propia Junta protagonizaron el martes volviéndose a agarrar a un bulo solo para hacer política".

El PSOE insta a los partidos de la derecha en Extremaduira a "que dejen de utilizar Almaraz como herramienta de confrontación política para hacer daño a Pedro Sánchez y se centren en resolver los problemas de los extremeños" y, más en concreto, "que empiecen ya a trabajar en mejorar la vida de los vecinos y vecina del Campo Arañuelo".