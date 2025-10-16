El Gobierno mantiene la fecha de 2030 para que esté la alta velocidad

José Antonio Sebastián, comisionado del Gobierno de España para el Corredor Atlántico, en el que se incluye la conexión suroeste que une Lisboa/Sines con Madrid por Extremadura, habló este jueves de plazos en el foro del corredor ferroviario del suroeste que se celebró en Madrid.

Si el Suroeste Ibérico es el hall de la entrada a Europa por los puertos de Sines, Setubal y Lisboa, la principal conexión con el pasillo que lleva al resto de Europa es la red de ferrocarril de alta velocidad, por eso la importancia de las afirmaciones de Sebastián sobre plazos e inversiones después de que este martes, en una información adelantada por El Periódico, se conociese que la conexión internacional del AVE extremeño (Madrid-Lisboa) se retrasa a 2034 por dificultades técnicas y financieras en la parte portuguesa.

«España pone sus hitos y Portugal los suyo»

«Los hitos son los que son, las obras son las que son (...) España se compromete taxativamente a que en 2030, en lo que concierne a España» estará la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y la frontera portuguesa, «España pone sus hitos y Portugal los suyo», dando a continuación datos que ponen de manifiesto que en el lado portugués se terminará después de 2030.

El encuentro celebrado en Madrid lo cerró el consejero de Infraestructura, Manuel Martín, quien puso en duda que se cumplan los plazos que da el Gobierno, ya que «la velocidad de los anuncios» contrasta con la «lentitud de las obras». Martín insistió en que su Gobierno seguirá demandando que se concluyan las obras y no se renuncia a la estación de Plasencia y a la reapertura de la Ruta de la Plata.