Guardiola insta a la oposición a “estar a la altura” de un presupuesto “récord” y de lo contrario dará "voz a los extremeños"

La presidenta del gobierno y del PP de Extremadura, María Guardiola, ha instado a los partidos de la oposición a “estar a la altura” de un presupuesto “récord”, el más alto de la historia de Extremadura, para seguir “transformando” la región. Unas cuentas para 2026 que han sido registradas este jueves en la Asamblea y que han recibido un primer rechazo en bloque de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura

“Deberían estar pensando en Extremadura. Porque no es tiempo de poner palos en las ruedas. Es tiempo de construir, de seguir haciendo grande esta región”, ha sostenido durante su intervención en la Junta Directiva Regional del PP que se ha celebrado este jueves en Mérida, coincidiendo con la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos.

Más de 8.600 millones de euros -ha especificado- para seguir transformando nuestra tierra y avanzando por la senda del cambio. “Hemos demostrado que se puede pasar de la crisis a la esperanza, del estancamiento al progreso”, ha defendido.

"Sin mirar para atrás"

“No nos movemos por el interés partidista. ¿Y sabéis por qué? Porque sabemos que lo que es bueno para Extremadura será bueno para el Partido Popular. Porque hemos venido a la política a currar y a servir. Esa es la luz que nos guía. Ese es el rumbo que vamos a seguir sin mirar para atrás”, ha garantizado.

Tras reafirmar la apuesta del PP por la salud, la educación, las empresas, los autónomos, la vivienda y el medio rural, la presidenta de los ‘populares’ extremeños ha celebrado algunos de los resultados logrados en estos más de dos años: “La economía continúa creciendo y hay más gente trabajando que nunca en Extremadura”.

Las exportaciones extremeñas -ha recordado Guardiola- están creciendo diez veces más que en España. “La inversión extranjera directa crece, mientras en el contexto nacional se ha desplomado un 60%. Y, además, estamos cumpliendo con nuestro compromiso: hemos bajado los impuestos a los extremeños y por fin hemos hecho justicia tributaria. Con nuestras bajadas de impuestos ya les hemos devuelto 120 millones de euros, y estamos ingresando casi 230 millones de euros más”, ha explicado.

Para la presidenta del PP extremeño, se trata de una gestión “con cabeza” que mira “cada euro público”. “Por primera vez en 20 años la deuda está disminuyendo en nuestra región”, ha apuntado.

"Más recursos"

“Esa buena gestión económica tiene un propósito: mejorar la vida de los extremeños. Y eso se traduce en más recursos para la sanidad, para la educación o la dependencia. Más recursos para cuidar mejor de nuestra gente”, ha defendido en relación con las políticas puestas en marcha.

Y para seguir haciéndolo – ha advertido- "necesitamos que se aprueben esos presupuestos valientes" que hoy ha registrado la consejera de Hacienda. “La prioridad es aprobar los presupuestos para el año 2026. Estamos sentados a la mesa desde el minuto uno para ello y con ese objetivo vamos a trabajar, sin despistarnos. Pero también os digo que el PP no está dispuesto a hacer perder el tiempo a los extremeños”, ha reiterado.

“Hemos venido a trabajar por Extremadura. Y si no contamos con las herramientas necesarias para seguir impulsando el progreso, serán los ciudadanos, con su voto y su voz, quienes decidan el futuro”, ha garantizado.

"No es ninguna amenaza, es una declaración de responsabilidad. Yo no voy a gobernar a cualquier precio. Eso es lo que está haciendo Sánchez, y está dejando un país dividido, enfrentado y atascado. No somos todos iguales. Afortunadamente”, ha sostenido.

Tras denunciar la corrupción del sanchismo y lamentar que Extremadura "haya tenido que soportar la vergüenza de ser una de sus sucursales con la Diputación de Badajoz como agencia de colocación del hermano del presidente", la líder de los populares extremeños ha asegurado que “vamos a seguir gobernando desde la serenidad y la sensatez”.