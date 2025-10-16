Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentación en la Asamblea

Nuevos hospitales, cheque guardería y 3.000 viviendas: Las partidas que incluye el presupuesto de la Junta de Extremadura para 2026

Las cuentas crecen un 6,9% respecto al ejercicio anterior y contemplan aumentos en casi todas las consejerías, con especial refuerzo en salud, educación y políticas de dependencia

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en la presentación de los presupuestos autonómicos de 2026.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en la presentación de los presupuestos autonómicos de 2026. / Javier Cintas

Rocío Entonado Arias

Mérida

Los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 ascienden a 8.657 millones de euros, la mayor cifra de la historia para "seguir crediendo y asegurar que todos los ciudadanos extremeños tengan las mismas oportunidades, los mismos servicios públicos al nivel que se merecen vivan donde vivan". La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha detallado este jueves en la Asamblea las cifras del proyecto de ley, que inicia su tramitación pendiente de culminar negociaciones con el PSOE y Vox.

Las cuentas nacen con un marcado carácter social y refuerzan áreas como sanidad, educación, empleo, vivienda y políticas de dependencia, a la vez que mantienen una fiscalidad "justa e igualitaria" con nuevas deducciones en el IRPF y beneficios fiscales dirigidos a las familias, al campo y a la digitalización empresarial.

Fotogalería | La Junta registra en la Asamblea los presupuestos en la Asamblea / Javier Cintas

Sanidad: el mayor incremento

La Consejería de Salud y Servicios Sociales es la gran protagonista, con un aumento de 396,2 millones de euros y un presupuesto récord de 3.416,2 millones de euros. El Servicio Extremeño de Salud (SES) destinará 878 millones a Atención Primaria y 129 millones a infraestructuras sanitarias, entre ellas la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (62,1 millones) y mejoras en los hospitales de Badajoz y Don Benito-Villanueva.

En salud mental, se crean nuevas unidades específicas y se amplía el cribado de cáncer de mama a los 47 años. El Sepad incrementa su dotación en 112,8 millones, amplía la atención a domicilio, centros de día y plazas residenciales, y refuerza la red de conciertos sociales.

Se mantienen las ayudas a la natalidad con un millón de euros y se destinarán 400.000 euros para los enfermos de ELA.

Educación, ciencia y formación profesional

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional sube su presupuesto en 127,2 millones, con 825 nuevos docentes, la ampliación del cheque guardería de 200 euros a los menores de cero a un año, para completar ya todo el primer ciclo de infantil, y 89,5 millones para infraestructuras educativas. En este punto, se incluyen actuaciones de carácter energético (9,7 millones) y mejoras y reparaciones (10 millones).

Se impulsan ayudas a FP Dual: equipamientos tecnológicos para los centros de formación y una nueva línea de ayudas a las empresas para los costes laborales de los alumnos en prácticas.

La Universidad de Extremadura recibe 159,8 millones, y el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) contará con 74,8 millones para sus nuevas instalaciones. Por su parte, a la nueva facultad de medicina se destinan 8,6 millones.

Economía, empleo y transformación digital

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital crece en 73,8 millones, reforzando la tarifa cero para autónomos, la digitalización de pymes, la creación de cinco nuevos polígonos industriales y el impulso al centro de ciberseguridad regional.

Además, se amplían programas de empleo como el PCEM, con 51 millones, y el Plan de Empleo Estable, con nuevos bonos para desempleados mayores de 45 años o de larga duración.

Agricultura, ganadería y desarrollo sostenible

El área agraria aumenta en 10,5 millones. Se destinan 89,7 millones a abastecimiento y saneamiento de aguas, 30 millones al sector agroalimentario, y se refuerzan líneas para seguros agrarios, la lucha contra la seca, la producción de miel y la promoción del vino y productos de calidad.

Infraestructuras y vivienda

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda maneja 280 millones de euros, con obras destacadas como la Ronda Sur de Cáceres (10 millones para el tramo tres), la Ronda Sur de Badajoz (45,9 millones hasta 2029) o la avenida Martín Palomino de Plasencia (14,3 millones).

En materia de carreteras, habrá además cinco millones para la conexión del nuevo puente de Cedillo, 3,35 millones para la autovía Badajoz-Olivenza y un millón para la nueva vía 2+1 Zafra-Jerez de los Caballeros. Igualmente, se incluyen 750.000 euros para el proyecto del desdoble de la carretera de Montijo y la conexión con la A-5, y 500.000 euros para la redacción del estudio informativo de la autovía que conectará Alconera y la A-66.

En vivienda, el nuevo Plan 2026-2029 invertirá 110 millones solo en 2026, con medidas como el aval joven, el bono alquiler, ayudas directas para la entrada y la construcción de más de 3.000 viviendas de protección oficial en el marco del Plan Habita.

Cultura, turismo, jóvenes y deportes

La Consejería de Cultura contará con 13,3 millones adicionales, que financiarán la red alternativa de teatros (para municipios de 2.000 a 5.000 habitantes) la Orquesta de Extremadura, el Festival de Teatro Clásico de Mérida y la creación de seis nuevos miradores turísticos (2,8 millones) y la reapertura de los campings de Cuacos de Yuste y Talarrubias (5,5 millones).

Se impulsa además el I Plan Extremeño de Prescripción del Ejercicio Físico, con 1,66 millones, y nuevas líneas para la eficiencia energética en empresas turísticas.

Gestión forestal y mundo rural

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural contará con 306 millones de euros y centra su estrategia en la prevención de incendios, la modernización del mundo rural y el fomento de actividades cinegéticas y agrarias sostenibles.

El presupuesto destina 116,8 millones a defensa contra incendios, con un refuerzo del Plan Forestal de Extremadura (78,5 millones) y nuevas unidades terrestres del Plan Infoex. También se prevén ayudas a municipios para la adquisición de maquinaria (1 millón) y la mejora de caminos públicos (2 millones), junto con 20 millones para el regadío de Tierra de Barros.

En el ámbito de la caza, pesca y tauromaquia, se incluyen ayudas a cotos de caza (600.000 euros), mejoras para los agentes del medio natural (1,7 millones, un 15% más que en 2025) y una dotación para la difusión de la cultura taurina (550.000 euros). Además, el programa 'Yo-Repueblo' destinará 2,2 millones a la lucha contra la despoblación en entornos rurales, y la nueva cúpula del Turuñuelo recibirá 6 millones para su conservación y promoción.

Presidencia e igualdad

El área de Presidencia aumenta en 6,5 millones y mantiene programas de conciliación y lucha contra la violencia de género. Destacan los 11,6 millones del Instituto de la Mujer (Imex), los 2,6 millones para la red de oficinas de igualdad y los 9,1 millones del programa Concilia-Extremadura.

