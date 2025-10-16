La Junta promueve "un frente común" con los tabaqueros contra la propuesta de la nueva PAC

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha mantenido este jueves un encuentro con el sector tabaquero en Talayuela para mostrar el apoyo de la Junta de Extremadura a este cultivo y hacer "un frente común" contra la propuesta de la nueva PAC para 2028-2034. Así, reafirma que la propuesta planteada por la Comisión Europea "es mala para todos los agricultores y ganaderos" por lo que el Ejecutivo extremeño va a reunirse con los diferentes sectores para gestionar la situación.

Las organizaciones agrarias con las que se reunió el pasado martes en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEx) mostraron un rechazo unánime a esa futura PAC tal y como está planteada "y ahora queremos que todos los sectores sean conscientes de que tenemos que hacer una lucha para evitar lo que viene".

La consejera ha detallado que la Comisión Europea plantea un fondo único, un presupuesto recortado "que no es seguro" y un modelo sin los dos pilares actuales (ayudas directas y desarrollo rural) que "desde luego no responden a las necesidades que tiene nuestro sector agrícola y ganadero". "Estamos hoy con el sector tabaquero porque, como sabemos, cada Política Agrícola Común incide muy negativamente en este sector por esas connotaciones que tiene", ha destacado al tiempo que ha lamentado que "no se tiene en cuenta que somos un sector productor, el sector tabaquero extremeño, como otro sector productivo cualquiera".

Pide a Sánchez que vote en contra

En este sentido, la reunión de hoy se ha enmcarcado "en ese afán de implicar a todos en la lucha contra esta propuesta para poder rechazarla, que se eche para atrás y que vuelvan a hacer una nueva reforma, una nueva propuesta". Ante la inminente reunión del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, Morán pide al presidente Pedro Sánchez que rechace el marco financiero plurianual, "que vote en contra", porque la propuesta "no atiende a las condiciones necesarias para nuestros agricultores y ganaderos".

Así, la titular de Agricultura ha solicitado que "se sienten de nuevo, rechacen esta esta reforma y vuelvan a plantear otra que sí beneficie a nuestros agricultores y ganaderos, específicamente a la rentabilidad de sus explotaciones".

Anticipo de la PAC

En declaraciones a los medios previas a la reunión con los tabaqueros, Morán también ha destacado que se ha pagado el anticipo de la PAC al 86% de los posibles perceptores. Se trata de más de 177,2 millones de euros que suponen el 70% de las ayudas de la PAC. "Yo creo que es una buena noticia porque hemos pagado justo en el primer día que se puede; ya ha salido de Tesorería ese dinero, con lo cual, a lo largo de hoy y de mañana lo recibirán todos los agricultores y ganaderos en sus cuentas", ha manifestado.

A este respecto, ha apuntado que todavía quedan algunos por pagar por diversos motivos como errores en su alta a terceros o en la figura de agricultor activo, pero se van a solucionar y la Consejería hará "una nueva nómina ahora en noviembre para los beneficiarios que queden pendientes".