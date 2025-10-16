Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 16 de octubre de 2025
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 16 de octubre de 2025 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja de Extremadura, jueves 16 de octubre de 2025Lonja de Extremadura, jueves 16 de octubre de 2025
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
- La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
- El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
- Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
- El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
- Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
- El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua
- Bellotaris Fallecidos' retiran la canción dedicada a Fernández Vara en señal de 'respeto