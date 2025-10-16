Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sector agrario

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 16 de octubre de 2025

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Una explotación de ovejas en Extremadura.

Una explotación de ovejas en Extremadura. / UPA-UCE

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 16 de octubre de 2025 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura, jueves 16 de octubre de 2025

Lonja de Extremadura, jueves 16 de octubre de 2025

Lonja de Extremadura, jueves 16 de octubre de 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
  2. La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
  3. El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
  4. Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
  5. El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
  6. Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
  7. El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua
  8. Bellotaris Fallecidos' retiran la canción dedicada a Fernández Vara en señal de 'respeto

La Junta fomenta el empleo autónomo en Extremadura: 6,5 millones de euros en ayudas con el 'Decreto Impulso'

La Junta fomenta el empleo autónomo en Extremadura: 6,5 millones de euros en ayudas con el 'Decreto Impulso'

La aceituna manzanilla cacereña tendrá pérdidas de 27 millones por la falta de lluvias

La aceituna manzanilla cacereña tendrá pérdidas de 27 millones por la falta de lluvias

Medio millón de euros para programas de FP Básica dirigidos a personas con necesidades formativas especiales en Extremadura

Medio millón de euros para programas de FP Básica dirigidos a personas con necesidades formativas especiales en Extremadura

Mujeres, jóvenes y familias de alquiler: el retrato de la pobreza en Extremadura

Mujeres, jóvenes y familias de alquiler: el retrato de la pobreza en Extremadura

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 16 de octubre de 2025

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 16 de octubre de 2025

Las entidades que conforman el movimiento memorialista de Extremadura no colaborarán con la nueva Ley de Concordia y llaman a la sociedad a "resistir"

Las entidades que conforman el movimiento memorialista de Extremadura no colaborarán con la nueva Ley de Concordia y llaman a la sociedad a "resistir"

Gallardo carga contra los presupuestos de Extremadura de 2026: “Van contra la gente y solo benefician a los privilegiados”

Gallardo carga contra los presupuestos de Extremadura de 2026: “Van contra la gente y solo benefician a los privilegiados”

El PSOE dice que el regadío de Tierra de Barros "era técnicamente viable" y el PP le reprocha haber dejado a las familias "a un paso de la ruina"

El PSOE dice que el regadío de Tierra de Barros "era técnicamente viable" y el PP le reprocha haber dejado a las familias "a un paso de la ruina"
Tracking Pixel Contents