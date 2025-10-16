Mérida consolida su filón turístico nacional con casi 4.000 visitantes durante el Pilar

Mérida afianza su posición como un destino turístico atractivo y se consolida como referente a nivel nacional con casi 4.000 visitantes durante este pasado puente del Pilar. En concreto, han visitado la capital extremeña un total de 3.988 personas, lo que supone un aumento del 112% con respecto al año 2024 durante el mismo período.

Así lo ha comunicado este jueves el delegado de Turismo en Mérida, Felipe González, quien ha destacado la tendencia "positiva" respecto a años anteriores, con datos por debajo de este 2025 incluso cuando el puente ha sido de cinco días, "lo que viene a refrendar -ha dicho- el trabajo que, en materia de promoción, se está haciendo desde el Ayuntamiento de Mérida".

En este sentido, según indica, en 2024, los datos reflejaron una fuerte caída respecto al año anterior, "lo que refuerza aún más los datos actuales", subraya.

Turistas en Mérida / Ayto. Mérida

Caída internacional

No obstante, se ha producido un descenso en cuanto a turismo internacional, con un total de 634 visitantes frente a los 845 del pasado año. Pese a ello, el dato de este año es el segundo mejor de los últimos seis, cuando se barajaba una media de 450 visitantes internacionales.

En cuanto a la ocupación hotelera, ha alcanzado un 92,5%.

El edil concluye que “estos datos nos animan y motivan a seguir trabajando en la línea de recuperación del sector turístico que iniciamos en 2015 y que, poco a poco, va arrojando frutos positivos. Mérida está posicionada a nivel nacional e Internacional como demuestran los datos obtenidos”.