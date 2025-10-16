Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La mitad de los extremeños reconoce dificultades para llegar a fin de mes y un 36% no puede permitirse ni una semana de vacaciones al año

El interés por el empleo público del Casar se dispara y los cacereños ven esta posibilidad como una salida laboral

Se desploma la producción de aceituna manzanilla cacereña y deja pérdidas millonarias en el norte de Extremadura, según denuncian Asaja y La Unión, que reclaman ayudas al campo

La región nunca había registrado un triple feminicidio el mismo año, y mucho menos en seis meses. Las muertes de María (Aldeanueva del Camino) e Ilham (Don Benito), aún en proceso de instrucción por los tribunales, y de V.G.G., que falleció atropellada presuntamente por su pareja en la noche de este martes, dejan un balance negro en 2025

Son las protagonistas de este día, en el que vecinas de distintas generaciones comparten su visión sobre la vida en el campo, la igualdad y el papel esencial de aquellas que sostienen el corazón de Extremadura