Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de octubre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Mujeres, jóvenes y familias de alquiler: el retrato de la pobreza en Extremadura
La mitad de los extremeños reconoce dificultades para llegar a fin de mes y un 36% no puede permitirse ni una semana de vacaciones al año
Casar de Cáceres se convierte en refugio laboral para los vecinos de la capital
El interés por el empleo público del Casar se dispara y los cacereños ven esta posibilidad como una salida laboral
La aceituna manzanilla cacereña tendrá pérdidas de 27 millones por la falta de lluvias
Se desploma la producción de aceituna manzanilla cacereña y deja pérdidas millonarias en el norte de Extremadura, según denuncian Asaja y La Unión, que reclaman ayudas al campo
Tres casos en investigación marcan el año más trágico de violencia machista en Extremadura: no hay precedentes
La región nunca había registrado un triple feminicidio el mismo año, y mucho menos en seis meses. Las muertes de María (Aldeanueva del Camino) e Ilham (Don Benito), aún en proceso de instrucción por los tribunales, y de V.G.G., que falleció atropellada presuntamente por su pareja en la noche de este martes, dejan un balance negro en 2025
Mujeres rurales extremeñas y a mucha honra: "Yo soy de pueblo y no lo cambio por nada"
Son las protagonistas de este día, en el que vecinas de distintas generaciones comparten su visión sobre la vida en el campo, la igualdad y el papel esencial de aquellas que sostienen el corazón de Extremadura
- La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
- La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
- El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
- Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
- El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
- Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
- El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua
- Bellotaris Fallecidos' retiran la canción dedicada a Fernández Vara en señal de 'respeto