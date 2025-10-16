La oposición rechaza en bloque los presupuestos 2026 de Extremadura: "chantajistas" para el PSOE, un "engaño" para Vox y "poca chicha" para Unidas

La presentación por parte de la consejera de Hacienda y Administración Pública del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, este jueves, ya ha obtenido las primeras respuestas de las formaciones situadas en la oposición. Coinciden en denunciar "falta de diálogo" y en calificar de "chantaje" la postura de la presidenta, María Guardiola, de plantear un adelanto electioral si las cuentas no salen adelante, unas cuentas cuyos contenidos tampoco satisfacen a derecha ni a izquierda. de momento, solo Unidas ha anunciando una enmienda a la totalidad.

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, afirma que estas cuentas “llegan sin consenso”, elaboradas por un gobierno en minoría "que actúa como si tuviera mayoría absoluta" y que entiende "el diálogo como chantaje: o presupuestos o elecciones”, ha recriminado.

Sobre la posibilidad de que su grupo plantee una enmienda a la totalidad, el diputado socialista ha señalado que “la única persona que ha presentado una enmienda a la totalidad ha sido la señora Guardiola, porque no ha aceptado ni una sola propuesta de los grupos parlamentarios. Ella sola se ha enmendado sus propios presupuestos”.

Amado ha recordado que estas cuentas “son herederas del mayor fracaso político de la señora Guardiola”, al ser fruto de "la soberbia" y del "mismo chantaje que marcó las anteriores: ‘o retiran las enmiendas, o retiro el presupuesto’".

Frete a ello, el PSOE defiende haber actuado “con responsabilidad y lealtad hacia Extremadura”, presentando un conjunto de propuestas “alternativas y constructivas”, pero "ninguna ha sido recogida, ni siquiera respondida" porque, afirma Amado, "estos presupuestos están llenos de recortes brutales”.

“¿Cómo se puede recortar 44 millones en agricultura o 25 millones en gestión forestal y decir que se apuesta por el campo y por la prevención de incendios?", se ha preguntado. Sobre vivienda, que debería ser "la gran apuesta de estos presupuestos", el crecimiento "es pírrico, apenas un 1%".

Política fiscal "retrógrada"

En materia fiscal, Amado ha denunciado que se trata de “una política retrógrada, injusta y plagada de privilegios”, recordando que Extremadura es la única comunidad autónoma donde las grandes fortunas no pagan Impuesto sobre el Patrimonio. Además, ha criticado la reducción de la ecotasa a las eléctricas "mientras Guardiola se niega a homologar los sueldos de los docentes". “¿Cómo no va a ir peor la sanidad o la educación? ¿Cómo no va a ser un caos el transporte escolar, del que ni siquiera hay una sola referencia en el presupuesto?”, ha preguntado.

Por último, Amado ha denunciado que “a pesar de recibir las mayores entregas a cuenta de la historia, concretamente 2.000 millones de euros más que con Montoro, el Gobierno del PP presenta los persupuestos con más recortes de la última década”. “Están hechos para la jet set, no para las familias extremeñas, que seguirán pagando el comedor escolar, la ITV o viendo cómo sus sueldos se estancan, mientras "Extremadura crece la mitad que el resto del país".

VOX también ha calificado de “chantaje político” la actitud de María Guardiola, asegurando que su decisión de vincular los presupuestos a unas posibles elecciones anticipadas responde a "una orden directa para complacer a Feijoo y su súper domingo electoral”. "Extremadura no puede ser rehén de los intereses del PP en Madrid. VOX no se deja chantajear”, advierte el presidente del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea, Ángel Pelayo.

La formación reprocha a la presidenta de la Junta que haya presentado las cuentas autonómicas “sin diálogo, sin consenso y sin escuchar a la oposición”, pese a gobernar en minoría". De hecho, afirma que “Guardiola ha engañado a los extremeños, su presupuesto es el del PSOE con otro nombre, más 500.000 euros”, lo que supone “una gran estafa política y el fracaso del supuesto cambio prometido por el PP”

Porque, según pelayo, Guardiola “está deseando pactar con Pedro Sánchez y con Gallardo”. “Quien se sienta a pactar con un corrupto se corrompe. Guardiola sería capaz de sentar al propio Gallardo en el Consejo de Gobierno”, advierte.

VOX critica que el proyecto de presupuestos mantiene e incluso aumenta el gasto político, las subvenciones a sindicatos y cooperación internacional, y las partidas destinadas a la ideología de género. Lamenta que la realidad de la región “sigue siendo la de siempre: paro estructural, falta de vivienda asequible, crisis en el campo y la amenaza del cierre de Almaraz, asfixiada por los impuestos de Guardiola y Sánchez”, mientras "el Gobierno del PP vive en una fantasía".

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura ha asegurado que el proyecto de Presupuestos de 2026 es “la campaña electoral” del Partido Popular. “Una campaña bastante mediocre y poco ambiciosa”, ha dicho Irene de Miguel, quien considera que “no es el mejor presupuesto que podría tener Extremadura”, ya que incluyen "mucho marketing político y poca chicha”. En cualquier caso, ha anunciado que su grupo parlamentario presentará una enmienda a la totalidad.

“Nosotros le pedimos a la señora Guardiola que no haga perder el tiempo a los extremeños y extremeñas, si va convocar elecciones, que lo haga cuanto antes porque Extremadura no se merece ni más mentiras ni un gobierno con este tipo de irresponsabilidad”, ha asegurado De Miguel, quien cree que lo que está demostrando la presidenta es la “entrega absoluta de su gobierno a la estrategia nacional del PP”.

La portavoz de Unidas por Extremadura se ha detenido en los grandes números que se han presentado este jueves, y ha asegurado que “ni estos cuadran”, ya que la subida porcentual no alcanza ese 6,9%, “sino que sube un 6% si lo comparamos con las cuentas de 2024”. Agrega que ese aumento viene dado fundamentalmente por las entregas a cuentas del Estado que recibe la comunidad autónoma, “no por el incremento de la recaudación”. “Esto demuestra que la política fiscal de este gobierno es absolutamente fracasada, además de injusta e irresponsable”.

En cuanto al recorte de la ecotasa que paga Almaraz, Irene de Miguel lo tiene claro: “es la evidencia de que vamos a elecciones porque es un anuncio electoral” y porque "el señor Feijoo quiere poder llevarnos a un súperdomingo electoral”. De ahí que, para Unidas, la negociación de las cuentas supone "un paripé".