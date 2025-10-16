Extremadura
Rosario, la abuela de Extremadura que presume de su tierra: "Es un sentimiento tan bonito que es imposible de olvidar”
La influencer de 93 años que refleja la esencia extremeña
Extremadura tiene una embajadora muy especial, y no lleva banda, sino delantal. Su nombre es Rosario, conocida en redes como @larosariotv, y su último vídeo se ha convertido en un auténtico fenómeno viral: un discurso lleno de amor, nostalgia y raíces hacia su tierra que ha emocionado a miles de personas. Con más de 40.000 seguidores en Instagram, Rosario ha conquistado a sus espectadores con un mensaje tan sincero como poético. Su publicación, ya acumula 19,1 mil likes y más de 300 comentarios, donde sus seguidores ya la unen a su tierra: "Rosario, eres Extremadura", comentó @vieja_tierra.
Saudade
Rosario expone un término portugués, un sentimiento que no tiene traducción exacta al castellano: Saudade. Una palabra que ella define con una frase que ha calado hondo entre sus seguidores: “¿Alguna vez sentiste algo tan bonito que te dolió el corazón? Justamente eso es Extremadura, un sentimiento tan bonito que no se puede olvidar.”
Rosario describe Saudade como ese latido que conecta la memoria y el alma, un sentimiento que aparece de forma inesperada: al probar un guiso casero con pimentón de La Vera, al ver un grupo de señoras que sacan las sillas a la calle y se sientan 'al fresco', o al contemplar una cigüeña emprendiendo el vuelo de vuelta a casa.
El sentimiento extremeño
Para ella, Extremadura es más que una tierra, es un sentimiento. “Un lugar que se vive con los cinco sentidos”, afirma. Y remata su mensaje con una reflexión final “que Saudade nos siga trayendo de vuelta a casa”, un mensaje para aquellos que emprenden su propio vuelo, dejando Extremadura atrás. De esta manera, Rosario recuerda que esta tierra tiene una esencia única que hace que, tarde o temprano, los extremeños vuelvan a casa.
Miles de extremeños ya se sienten identificados con sus palabras. Su forma de contar, hablando desde el corazón, ha convertido a la extremeña en una voz que pone en valor lo cotidiano, la memoria familiar y el amor por una tierra que, como bien dice, “no dice que no a nadie”.
- La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
- La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
- El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
- Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
- El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
- Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
- El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua
- Bellotaris Fallecidos' retiran la canción dedicada a Fernández Vara en señal de 'respeto