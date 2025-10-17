Más de 8.000 extremeños están en lista de espera para recibir ayudas por dependencia

Algo más de 8.000 extremeños están en lista de espera para ser valorados o recibir ayudas a la dependencia, según el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia. El estudio, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con los datos del sistema de atención hasta el 1 de octubre de 2025, refleja que 988 personas han fallecido este año en la región sin haber recibido respuesta a su solicitud.

En el conjunto de España, la cifra asciende a 25.060 fallecidos en lista de espera, lo que supone una media de 93 personas al día.

Crecimiento mínimo

El número de personas beneficiarias con prestación ha aumentado este año un 0,9% en Extremadura, el segundo incremento más bajo de todas las comunidades autónomas por detrás de La Rioja. Solo Canarias (+18,5%) y Galicia (+15,7%) destacan con aumentos significativos.

La región extremeña también se sitúa a la cola en el número de personas con derecho reconocido a prestación, con un incremento del 0,9%, muy por debajo de la media nacional (5,5%).

Menos demora que la media

El informe destaca que el tiempo medio de tramitación de un expediente en Extremadura es de 257 días, lo que supone una reducción de 22 días respecto a principios de año y se sitúa por debajo de la media nacional, que alcanza los 349 días. No obstante, la comunidad sigue superando el límite legal de seis meses (180 días) establecido por la normativa para resolver los procedimientos.

Solo cuatro comunidades (Castilla y León, País Vasco, Aragón y Castilla-La Mancha) además de Ceuta y Melilla, resuelven sus expedientes dentro del plazo previsto.

Infografía sobre as listas de espera da dependencia por CCAA

Inversión alta, resultados desiguales

En cuanto al porcentaje de personas que esperan algún tipo de trámite, Extremadura alcanza el 12,8%, ligeramente por encima de la media estatal (12,5%). Sin embargo, la región figura entre las que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente, con 2.779 euros al año, solo superada por el País Vasco (2.835 euros).

Pese a su lentitud administrativa, Extremadura se mantiene entre las autonomías que más recursos destinan al sistema. Según el Observatorio, la comunidad invierte 2.779 euros por persona potencialmente dependiente y año, una cifra solo superada por el País Vasco (2.835 euros) y muy por encima de la media nacional (1.968 euros).

El informe concluye que la comunidad extremeña "realiza un esfuerzo presupuestario notable", pero sufre una "ralentización en la incorporación de nuevos beneficiarios y persistencia de listas de espera", lo que evidencia un sistema "sobrecargado y con desigualdades en su desarrollo territorial".