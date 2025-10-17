CSIF denuncia que la Junta despide a 138 trabajadores del Infoex tras prometerles jornada completa

El sindicato CSIF ha exigido a la Junta de Extremadura que cumpla con sus compromisos y otorgue estabilidad laboral a los 138 efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) que hasta el momento tenían una jornada laboral del 50%.

A consecuencia de la gravedad de los incendios del pasado verano, el Ejecutivo del PP les había prometido la ampliación a jornada completa, pero el sindicato ha expresado este viernes su "estupor y sorpresa" al tener conocimiento de la orden que han recibido comunicándoles su despido el próximo 30 de noviembre.

CSIF ha exigido una reunión "urgente" a la Junta con el fin de planificar la transformación de estos contratos al cien por cien, "tal y como dieron su palabra los máximos responsables de la Junta en plena ola de incendios que afectó gravemente a Extremadura el pasado mes de agosto".

Carlos Gil

Medalla de Extremadura

El sindicato ha exigido a la Administración regional que, en primer lugar, ofrezca estabilidad a todo el personal del Infoex, un servicio que se ha demostrado "absolutamente imprescindible" y que fue galardonado con la Medalla de Extremadura el pasado 7 de septiembre.

Y en segundo lugar, le ha reclamado que ponga en marcha, "de forma transparente, negociada y pactada con los sindicatos", el proceso de estabilización laboral de estos 138 puestos de trabajo "y no tome decisiones unilaterales que siembran el desconcierto en los trabajadores y en la opinión pública".

"Paso histórico"

Tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Hervás a finales de agosto, la presidenta informó de un "paso histórico" con el un aumento de la jornada de los 138 puestos de trabajo de bomberos forestales conductores del Infoex, a los que se prometió pasar del 50% al 100% para que puedan realizar sus tareas todo el año. También anunció la apertura de negociaciones para la mejora de las condiciones laborales de los agentes del medio natural, la creación de una brigada de investigación de incendios forestales y el reconocimiento de las guardias localizadas en el ámbito de la Protección Civil.

Unos días después, se concedía la Medalla de Extremadura al Plan Infoex. "Se han enfrentado con determinación a una devastadora serie de incendios sin precedentes en la región, afrontando con el desafío de incendios forestales de una intensidad hasta ahora desconocida. Durante numerosas jornadas consecutivas y extenuantes han trabajado en multitud de fuegos, que han demandado de este colectivo una implicación y un esfuerzo sin precedentes", destacó la Administración autonómica.

Fotogalería | Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible" / Carlos Gil

La peor campaña de incendios

Este 2025 ha tenido lugar en España la peor oleada de incendios de nuestra historia y "nuestra comunidad ha sido una de las más golpeadas". Según la administración regional se estima que los fuegos han arrasado más de 50.000 hectáreas desde principios de año en Extremadura, "siendo especialmente virulentos y destructivos en el pasado mes de agosto, cuando cientos de vecinos se han visto afectados y han tenido que ser evacuados de sus poblaciones".

En este contexto, destaca especialmente el fuego de Jarilla, el más relevante de las últimas décadas, en el que han ardido más de 17.000 hectáreas en apenas siete días en las comarcas de Trasierra, Valle del Ambroz y Valle del Jerte.