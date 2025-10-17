Entra en vigor la ley de concordia y de la primera universidad privada en Extremadura

Entran en vigor la ley de concordia y de la primera universidad privada en Extremadura, ambas aprobadas en el pleno del pasado jueves. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes la Ley 4/2025, de 15 de octubre, de Concordia de Extremadura, que deroga la de memoria histórica que el PSOE aprobó en solitario en el año 2019. Su objetivo es reconocer a todas las víctimas de violencia política, ideológica o social desde 1931 hasta la actualidad, sin distinción de ideologías, promoviendo la "concordia y la convivencia". Por su parte, también se ha publicado la Ley 3/2025, de 15 de octubre, de reconocimiento de la Universidad Internacional para el Desarrollo UNINDE, la primera universidad privada de la región, con la intención de empezar a recibir alumnos en el próximo curso académico.

Pendiente del Tribunal Constitucional

Según sus proponentes, la ley de la concordia pone el foco en las exhumaciones de los restos de las víctimas. Además, compromete a elaborar un mapa de fosas comunes en la región y un censo de víctimas, así como a crear una Comisión Técnica de la Concordia como apoyo a la Consejería competente, a constituir en el plazo de un año. Su aprobación supone la culminación del pacto que permitió en marzo aplicar la tercera rebaja de impuestos en Extremadura y ‘salvar’ a María Guardiola de la crisis que supuso la prórroga de los presupuestos autonómicos de 2025.

Esta ley es fruto del pacto alcanzado entre PP y Vox, con el rechazo frontal del PSOE, Unidas por Extremadura y todas las asociaciones memorialistas de la región por sus visos de inconstitucionalidad. El líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, pedirá al Gobierno que presente un recurso al Tribunal Constitucional, que ya anuló normas similares impulsadas también por el PP y Vox en Aragón y Comunidad Valenciana. "No permitiremos que se entierre de nuevo a las víctimas del franquismo y se humille a sus familiares", defendió a las puertas de la Cámara. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también se pronunció sobre el asunto, criticando la derogación de la ley de 2019 el mismo día en que se hallaron los primeros restos humanos en la mina La Paloma de Zarza la Mayor.

Entre las críticas de Unidas Podemos destacan la equiparación de todas las víctimas, la falta de alusión a la dictadura franquista, que se pongan "trabas" a las exhumaciones y que pueda servir para "que se adoctrine con postulados interesados y no verificados". "Un verdadero retroceso contra la reparación de las víctimas", defendió el socialista José Ramón Bello en el pleno.

Uninde: comienzan los preparativos

La ley que autoriza la creación de la universidad privada ha salido adelante por el procedimiento de lectura única con el respaldo del PP y Vox y las críticas del PSOE y Unidas por Extremadura, que advierten que aún está pendiente un último informe del Consejo de Estado.

Uninde (Universidad Internacional para el Desarrollo) está integrada en Global Academic Network, una red educativa que tiene 12 instituciones de educación superior en varios países, entre ellos Portugal, Chile, Paraguay o Estados Unidos. Así, los siguientes pasos serán el envío de las memorias de los planes de estudio a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneca), que tiene seis meses para aprobarlos; y el inicio de las obras para la sede prevista en Badajoz, un edificio singular de 10 plantas en la avenida de Elvas.

Plantea un conjunto de diez títulos de grado, siete másteres y dos doctorados. Las carreras se centran en tres de las cinco áreas del conocimiento, entre las que destaca el grado de Ingeniería de los Videojuegos. Dentro de esta rama se incluye también el grado de Ingeniería Informática especializada en Ciberseguridad y Business Analytics.

Próximo curso

Los tiempos están justos ya para que Uninde pueda comenzar su actividad en el próximo curso 2026/2027, pero ese es el objetivo de los promotores, según explicó Antonio Rubio, director del proyecto Uninde. "Vamos a intentar ser diferenciales y muy conectados con el mundo empresarial para atender las demandas de una sociedad que cada vez demanda más conocimiento, más formación, más innovación. Vamos a intentar atraer a estudiantes, profesores e investigadores de otras partes del mundo, porque consideramos que Extremadura se puede convertir en un excelente hub de de formación universitaria y de educación superior", destacó.