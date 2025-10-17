Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Networking en dos entornos monumentales

Extremadura conecta su talento rural: Montánchez y Cáceres acogen el I Congreso de Emprendimiento Rural

Un congreso, iniciativa de la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez, reunirá a jóvenes empresarios para impulsar nuevos proyectos en zonas rurales

Montánchez / Cáceres

‘Conectamos. Crecemos. Lideramos’. Ese es el sugerente lema del I Congreso del Emprendimiento Rural que se desarrollará en Montánchez el jueves 23 de octubre y en Cáceres el viernes 24. No es un congreso al uso. Es un encuentro de empresariosllenos de ideas y dispuestos a dinamizar el mundo rural. La Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez ha puesto en marcha un Centro de Emprendimiento Comarcal, que se enmarca dentro de los Proyectos Promovidos por Entidades Locales para la Innovación Territorial y la Reactivación de la Actividad Socioeconómica y la Lucha Contra la Despoblación, durante el ejercicio de 2023.

Este I Congreso del Emprendimiento es una iniciativa de la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez y también son organizadores la Cámara de Comercio de Cáceres, Diputación Impulsa, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura (AJEx) y el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX).

La administración local tiene en esta ocasión un papel decisivo en el impulso del emprendimiento en su territorio de la mano de la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez.

El I Congreso de Emprendimiento Rural está financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico

Reserva tu plaza en este link

Ojo, es un congreso abierto a cualquier empresario, emprendedor o persona con idea de negocio en Extremadura. Si tienes una buena idea el I Congreso de Emprendimiento Rural te espera lleno de otros jóvenes inquietos con los que compartir experiencias y quién sabe si iniciar una aventura empresarial juntos.

Apuesta por el futuro

Juan Rodríguez, presidente de la Mancomunidad Sierra de Montánchez  se recuerda que: “apostar por el emprendimiento rural es apostar por el futuro, por la fijación de la población, por el empleo de calidad y por la sostenibilidad económica y social  de nuestros municipios. El primer Congreso Extremeño de Emprendimiento Rural será una iniciativa para compartir experiencias reales, conocer buenas prácticas y establecer alianzas entre emprendedores, empresas e instituciones”.

Este I Congreso del Emprendimiento Rural quiere mandar un mensaje claro: “nuestro medio rural está lleno de personas con ideas, energía y compromiso y las administraciones debemos estar a su  lado, facilitando los medios y eliminando los obstáculos”.

Un espacio de encuentro

Las mesas de diálogo son una de las herramientas de esta I Congreso de Emprendimiento Rural en las que se analizarán cómo emprender en Extremadura a través del mapa joven del talento rural. En estas mesas se darán a conocer algunas interesantes propuestas.

Entre ellas se encuentra la empresa 'Little House Board Games', la primera editorial de juegos de mesa de la región creada por los jóvenes cacereños José Sánchez y Fercho Campón.

También en esa mesa participará la diseñadora Laura Manuela Sánchez, que expondrá su experiencia en el mundo de la moda desde su taller en Orellana la Vieja.

Un taller sobre turismo rural incluirá dos mesas redondas en las que participarán representantes de la Dirección General de Turismo, de Feextur, del Hub de Turismo de Extremadura y de proyectos de éxito como Trinidad Turismo & Co, Veyve Technologic y Aldealix.

La noche del jueves 23, ya en Cáceres, está programada una visita histórica al recinto monumental de la ciudad y a una vino de honor en el Jardín de los Golfines. Esta última es la única actividad con una entrada de 10 euros. Puedes inscribirte aquí.

Charlas inspiradoras

Al día siguiente, viernes, el congreso continúa su programación en el Complejo Cultural San Francisco, que incluye una charla inspiradora a cargo de Carlos Martínez, experto en asesorar a jóvenes que quieren dar el salto al mundo del emprendimiento.

Otro proyecto que hará su presentación oficial es ‘Made by juventud extremeña' del IJEX, una base de datos de jóvenes emprendedores en diferentes ámbitos, que está siendo utilizada para proyectos que pone en marcha el propio instituto. Además, el congreso cuenta con varias mesas de diálogo centradas en la experiencia de emprendedores de la Sierra de Montánchez y de otras zonas de Extremadura en sectores como la agroalimentación, la moda, la innovación social y el turismo.

También habrá un encuentro intergeneracional titulado 'Aprender del camino', en el que se producirá un diálogo entre empresarios galardonados en ediciones anteriores de los Premios AJE.

Precisamente, la gala de los Premios Joven Empresario de Extremadura 2025 será el evento que cierre la segunda jornada del congreso.

La buena sintonía de la Mancomunidad Sierra de Montánchez con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura (AJEx) ha cristalizado en la incorporación de la entrega de galardones de esta asociación a la programación. También la Cámara de Comercio de Cáceres y el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) se han sumado a esta gran idea. No hay que abandonar nuestro territorio para crear empleo y riqueza.

Teatro de los Encuentros

Complejo Cultural San Francisco

