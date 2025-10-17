Extremadura pone el foco en los alumnos formados para un futuro incierto en Almaraz

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha mantenido un encuentro este viernes con alumnos que cursan ciclos de FP relacionados con la Central Nuclear de Almaraz, una visita en la que coincidió también con el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, la diputada nacional por Cáceres, Cristina Teniente; y el presidente provincial del PP, Laureano León, quienes han instado al Gobierno a reconsiderar el cierre de la central nuclear, cuya clausura, a su juicio, responde a "criterios ideológicos" y "pone en riesgo la seguridad energética del país".

"El cierre de Almaraz es una decisión irresponsable y puramente ideológica", ha afirmado antes de reclamar que el Ejecutivo "se siente a negociar con las empresas propietarias" para prorrogar su actividad. Según ha indicado, las compañías mantendrán una reunión el próximo 21 de octubre, en la que abordarán la posibilidad de solicitar al Gobierno la extensión de la vida útil de la instalación.

La central de Almaraz, "imprescindible"

El dirigente popular ha defendido que la energía nuclear "es imprescindible para garantizar el suministro y la estabilidad del sistema eléctrico", y ha sostenido que "sin ella no se pueden asegurar los principios básicos de funcionamiento del país", en alusión al apagón registrado el pasado mes de abril. En ese sentido, ha subrayado que la planta "suministra energía a cuatro millones de hogares y representa el 7 % de la generación eléctrica nacional". De los Santos ha reiterado que el PP y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "seguirán defendiendo la continuidad de la planta" y ha insistido en la necesidad de "mantener la energía nuclear como parte de un modelo energético limpio, estable y seguro".

Asimismo, ha instado a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, a "abandonar la política ideológica y a atender las demandas del Ejecutivo extremeño y de las 4.000 familias que dependen directamente de la actividad de la central". Preguntado por la fiscalidad aplicada al sector, ha manifestado que el PP "está a favor de revisar los impuestos que dificultan la sostenibilidad de las empresas energéticas" y ha asegurado que, si gobierna, su partido "actuará desde el diálogo y sin medidas ideológicas".

Necesaria para el empleo y la soberanía energética

Por su parte, durante la visita, donde también ha estado acompañada por el director general de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, Pedro Pérez Durán, la consejera ha subrayado que la central extremeña debe prolongar su vida útil porque es necesaria para el empleo de la región y para la soberanía energética de España. "Los alumnos que se están formando aquí son de la comarca de Campo Arañuelo, principalmente y que terminan aportando sus conocimientos en la Central Nuclear de Almaraz", ha afirmado Vaquera. En este sentido, la consejera de Educación ha recordado que, además de estos alumnos, hay docentes que imparten estos ciclos y que de esta central dependen directamente "más de 4.000 familias".

Así, ha afirmado que "estamos ofreciendo y con muchísimo éxito una Formación Dual integral para todas las necesidades que se pueden tener aquí en la Central Nuclear de Almaraz". Además, la consejera ha recordado el "firme compromiso" del Gobierno de María Guardiola por la Formación Profesional Dual y por los proyectos que "puedan aportar riqueza a nuestra región y este no es un proyecto, es una realidad".

Entre 2.000 y 3.000 alumnos

Estos ciclos se imparten en el IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata y están relacionados con la actividad que realiza la central nuclear extremeña, además de otros ciclos formativos que se imparten en Plasencia. Entre las diferentes titulaciones, este centro oferta ciclos superiores de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados; Energías Renovables o Automatización y Robótica industrial, además de ciclos de grado medio y básico de Instalaciones Eléctricas y Automáticas o de Electricidad y Electrónica. A estas titulaciones hay que añadir Mecatrónica y otras ramas que forman a profesionales que, posteriormente, trabajarán para la central extremeña, tanto directa como indirectamente. "Estamos hablando de entre 2.000 y 3.000 alumnos entre todos los ciclos, tanto los que suministrarán personal de manera directa como indirectamente y teniendo en cuenta que hay ciclos básicos, intermedios y superiores", ha aclarado Vaquera.