Extremadura visibiliza el cáncer de mama masculino: "Nunca pensé que tendría esta enfermedad"

Extremadura pone el acento en el cáncer de mama masculino. A pesar de que afecta mayoritariamente a mujeres, y las cifras que se manejan en cuanto a hombres es inferior al 1%, la prevención y detección precoz siguen siendo una tarea pendiente en la región para que nadie se sufra "en silencio" esta enfermedad ni sea "sinónimo de soledad". Así lo ha expresado la presidenta de la Asociación de Oncología Extremeña (AOEX), Isabel Rolán, en el acto conmemorativo por el Día Mundial del Cáncer de Mama, donde ha incidido en la importancia de sensibilizar y educar sobre esta cuestión para que todos, hombres y mujeres, se revisen periódicamente y acudan al médico cuando observen alguna incidencia para que pueda ser detectada.

A la jornada, que ha tenido lugar este viernes en la sede de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, han asistido también la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, la doctora en Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Badajoz, Almudena Corbacho Campo, y la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, junto a dos pacientes oncológicos, Diego Escudero y Francisco Manuel Vázquez, así como demás autoridades locales y representantes de asociaciones.

Dos testimonios

"Sí, soy un hombre con cáncer de mama", ha comenzado Diego, quien se dio cuenta por "mera casualidad". "Salí de la ducha y noté un pinchazo. Pensé, 'esto será la etiqueta de la camiseta', pero cuando me toqué el pecho había una dureza extrema. Se lo conté a mi familia y me dijeron lo típico, que sería un bulto de grasa". Pero Diego no se quedó tranquilo y pidió cita a su médico de cabecera, donde le dijeron que si a los quince días no le habían llamado, que acudiera a ver los resultados; lo llamaron al sexto día. "Siendo hombre, nunca pensé que tendría esta enfermedad, pero me tocó".

Al día siguiente ya estaba con el "duro" proceso de quimioterapia. "Me sentó fatal, se me cayó el pelo y perdí 28 kilos"; después vino la operación, una mastectomía, y tres semanas de radioterapia. Cuando pensaba que todo había acabado, le tocó afrontar el linfedema, para la cual el paciente encontró en el tiro con arco su terapia ideal. Sin embargo, Diego también se ha quedado con lo positivo: la rapidez con la que recibió la atención sanitaria precisa y la "empatía" de los profesionales, para los que ha pedido un "aplauso" porque ellos son quienes "salvan vidas".

También ha tomado la palabra Francisco Manuel, quien ha contado que se dio cuenta cuando sintió un dolor enorme por un pellizco de su hijo. "Fui al médico y al principio me dijeron que todo estaba normal, pero había algo que no me cuadraba". Y definitivamente no le falló la intuición, pues en un mes ya había comenzado el tratamiento porque le habían detectado cáncer de mama.

Aun así, explica, tuvo suerte porque no fue un proceso especialmente "doloroso". "La quimioterapia fue complicada por todo el cansancio acumulado, pero en general doy gracias porque pude mantener un buen ánimo y las actividades diarias con mi familia". Así, Francisco Manuel ha señalado que "miedos hay muchos, pero hay que aparcarlos", al tiempo que ha destacado que está "deseando volver a coger la tiza" en clase.

El cribado, a partir de los 45 años

De la importancia de concienciar a la sociedad sobre el cáncer de mama en hombres ha hablado también la consejera de Sanidad, Sara García, quien ha felicitado a la AOEX por ponerles "cara y voz" en este acto dentro de su "valiosa" labor de acompañamiento de familiares y pacientes en una trayectoria que cumple 25 años. Así, ha hecho hincapié en las mujeres que son citadas para una mamografía pero que no asisten, las cuales suponen el 28 %, para recalcar la trascendencia de esta prueba en la detección precoz.

De esta forma, ha asegurado, el Ejecutivo de María Guardiola ha ampliado la edad del cribado para las mujeres sin antecedentes hasta los 48 años, lo que se ha traducido en "más de 14.900 mamografías por debajo de los 50 años" y que "ha supuesto que haya 12 extremeñas diagnosticadas de cáncer de mama y tratadas antes de esa edad". Asimismo, la consejera ha defendido que la Junta continuará trabajando, en línea con la indicación de la Unión Europea, de bajar todavía más la edad de cribado a los 45 años, así como el aumento de medios, la incorporación de cinco mamógrafos nuevos y el cambio de unidades móviles de mamografía.

Contra la desinformación y el negacionismo

Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha valorado la labor de acompañamiento y escucha que realiza la AOEX. "Nos han hecho creer que solos y solas podemos con todo. Que tenemos que ser fuertes, positivas y luchadoras, pero el cáncer no es una guerra, sino una enfermedad que mina por dentro y que requiere de redes apoyo, comprensión y escucha".

Martín también ha alertado de los "efectos perniciosos" del negacionismo, que reniega de la ciencia en aras a terapias alternativas basadas en creencias y no evidencias, terapias que "promocionan celebridades también a través de redes sociales que llegan a miles de jóvenes". "Me aterra porque la asunción de este tipo de teorías que reniegan de lo comúnmente aceptado, en salud cuestan vidas", ha expresado. En este sentido, ha rogado a los sanitarios que "nos cuiden" para que no suceda en la región lo que ha ocurrido en otras comunidades con los cribados de cáncer de mama, al tiempo que ha realizado una defensa de los impuestos, con los cuales los ciudadanos y ciudadanas "garantizan el futuro", ha concluido.