Extremadura
Dos influencers extremeños nominados a los premios GenZ Awards 2025
Carlos Peguer y Magdalenita representan a Extremadura en los premios más virales del año
La creatividad extremeña vuelve a brillar en el panorama nacional. Dos jóvenes de la región, el pacense Carlos Peguer y la emeritense Magdalenita, han sido nominados en la 3ª edición de los GenZ Awards 2025, los premios que reconocen a los creadores de contenido más influyentes del país.
El pacense cosecha éxitos
El jurado profesional de los GenZ Awards ha nominado al influencer Carlos Peguer, natural de Don Benito, en hasta tres categorías:
- Compite en 'Vlogger del año', reconocimiento centrado en el contenido de YouTube, donde acumula más de 76.000 suscriptores y más de cinco millones de visualizaciones, y donde compite con otros reconocidos youtubers, como Plex.
- También aspira al premio 'Podcast & Audio' por La Pija y la Quinqui, el exitoso podcast que co-presenta con Mariang y que ha contado con invitados como Blanca Suárez, Juan y Medio e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta es la segunda ocasión en la que el podcast es nominado.
- Peguer opta al galardón más codiciado del certamen, el 'Premio especial GenZ del año 2025', donde compite con creadoras como Carlota Marañón, Sofía Hamela, Roro y Marina Barrial. En la edición pasada, este reconocimiento recayó en, el también creador de contenido, Nil Ojeda.
No es la primera vez que Carlos Peguer figura entre las nominaciones en estos premios. En 2023, ya fue reconocido en la categoría 'Podcast & Audio' por La Pija y la Quinqui. Un año más tarde, en 2024, volvió a estar entre los aspirantes al galardón en la categoría 'Lifestyle', compartiendo nominación con creadoras como Lola Lolita, Elena Gortari y Natalia Palacios.
La primera nominación de Magdalenita
Por su parte, Magdalenita, creadora de contenido nacida en Mérida, ha conquistado las redes mostrando su vida cotidiana en su pueblo, su amor por los anfibios, el arte y la cultura extremeña, con especial cariño hacia eventos como 'Emérita Lúdica'. Conocida por sus visitas semanales al criadero de renacuajos de su pueblo y por sus elaboraciones artesanales, la emeritense se cuela en la lista de los mejores creadores de contenido del panorama nacional.
Su naturalidad y estilo cercano le han valido una nominación en la categoría 'Arte, Cultura y Creatividad', donde compite con otras tres creadoras de contenido del sector: Patricia Fernández, Ariane Hoyos y Judith Tiral.
Vota por tus favoritos
Con estas nominaciones, Extremadura se hace hueco en el mapa nacional de la creación digital. La gala, que se celebrará el 22 de octubre, estará conducida por la influencer Laura Escanes y el comunicador Xuso Jones, y contará con alfombra roja y la presencia de destacadas personalidades del mundo digital en España. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el mismo día del evento, donde se elegirá a los ganadores de cada categoría.
