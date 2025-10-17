La Junta lanza cuatro millones en ayudas para modernizar el sector vitivinícola extremeño

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha convocado nuevas ayudas por valor de cuatro millones de euros dirigidas a impulsar la modernización y competitividad del sector vitivinícola en Extremadura.

La convocatoria, publicada este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), se enmarca en la Intervención Sectorial Vitivinícola del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) y corresponde al ejercicio 2026.

Estas subvenciones financiarán tanto inversiones materiales como inmateriales en instalaciones de transformación, infraestructuras y herramientas de comercialización, con el objetivo de reforzar la sostenibilidad y la eficiencia energética de las bodegas y entidades del sector.

¿Quiénes pueden optar?

Podrán optar a ellas las empresas y entidades vitivinícolas que asuman la carga financiera de las inversiones y cuyos establecimientos estén ubicados en la región. Los proyectos deberán contar con un presupuesto mínimo de 100.000 euros y presentarse antes del 1 de febrero de 2026 a través de la sede electrónica de la Junta de Extremadura.

El procedimiento se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, valorándose aspectos como la mejora de la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la innovación tecnológica o la apuesta por la producción ecológica, conforme al Real Decreto 905/2022.

El abono de las ayudas se realizará una vez justificadas las inversiones, antes del 1 de mayo de 2027, y las beneficiarias deberán aportar una garantía de buena ejecución del 15% de la financiación concedida.

Con esta convocatoria, la Junta busca “consolidar la modernización del sector vitivinícola extremeño y reforzar su presencia en los mercados nacionales e internacionales, apostando por un modelo más competitivo, sostenible y alineado con los objetivos de la nueva PAC”.