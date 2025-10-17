'Lejancitos', la empresa extremeña que pisa fuerte

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, visitó este viernes la sede de la empresa Lejancitos en Pajares de la Ribera, poniendo de relieve el potencial de la innovación nacida en el ámbito rural de Extremadura. Santamaría se reunió con Raúl Rodríguez Mendo, fundador de la compañía, y su equipo para conocer de cerca este proyecto.

Durante su recorrido, el consejero elogió a Lejancitos, una empresa B2C (dirigida al consumidor final) que ha logrado una sólida posición en el mercado digital y que se encuentra en plena fase de expansión.

"Esta es la Extremadura que deseamos mostrar y promover: una tierra llena de oportunidades, con jóvenes emprendedores que confían en el ecosistema digital y que demuestran una capacidad de crecimiento constante", afirmó Santamaría.

Guillermo Santamaría con una deportiva de 'Lejancitos' / Juntaex

El titular de Economía hizo hincapié en el "firme" compromiso del Gobierno de María Guardiola de respaldar la evolución de las empresas extremeñas. Subrayó que, tras escuchar las necesidades del tejido empresarial, la Junta concentrará sus esfuerzos en tres pilares estratégicos: financiación, talento y comercialización.

Acciones específicas Financiación: Las necesidades económicas serán cubiertas a través de Extremadura Avante. Talento: Ya está operativo el Programa Pasarela Empresa para desarrollar perfiles profesionales adaptados a la demanda empresarial. Comercialización: Las ayudas GotoMarket se destinarán a sufragar costes de precomercialización, facilitando el lanzamiento de nuevos productos al mercado.

El consejero también explicó que esta visita se inscribe dentro del proceso de "escucha activa y continua" que la Junta mantiene con los empresarios. En este marco, el fundador de Lejancitos, Raúl Rodríguez, planteó la necesidad de contar con apoyo específico para campañas en redes sociales que impulsen el crecimiento y la proyección internacional de las compañías.

"Es una propuesta que analizaremos en los próximos meses. Somos conscientes de que la digitalización y la visibilidad son herramientas esenciales para competir en el ámbito global", aseguró Santamaría.

Con este tipo de iniciativas, el Ejecutivo regional reafirma su decisión de potenciar la innovación, el emprendimiento y la fijación de población en las áreas rurales, impulsando la generación de riqueza y empleo en Extremadura, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.