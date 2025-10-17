Casi mil aspirantes abren este fin de semana las oposiciones del SES

Casi diez meses después de lanzarse la convocatoria, arrancan las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES), con 2.037 plazas fijas en juego y más de 40.000 aspirantes. Este fin de semana comienzan los exámenes para seis categorías a las que optan casi un millar de aspirantes.

En concreto, este sábado se celebrarán a las 10.00 horas las pruebas de celador con discapacidad intelectual, que cuenta con 169 inscritos, en la Facultad de Veterinaria de Cáceres; de Odontoestomatólogo/a de área en Atención Primaria, con 125 aspirantes, en la Facultad de Medicina de Badajoz; y también será el examen de Técnico/a Especialista de Radioterapia, con otros 150 opositores admitidos, en la Facultad de Derecho de Cáceres.

El domingo será el turno de otras tres categorías. La prueba más numerosa de la jornada será la de Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico, que reunirá a 261 aspirantes de turno libre (y otros 25 de promoción interna y discapacidad) en el centro universitario de Mérida. También se celebrarán este 19 de octubre los exámenes de Pediatra en equipo de Atención Primaria, con 45 aspirantes admitidos (uno en el turno de discapacidad) en la Facultad de Veterinaria de Cáceres y de Médico/a de Urgencia Hospitalaria que reunirá a 142 opositores (más otros tres de discapacidad y promoción interna) en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz.

En total, son 920 los aspirantes admitidos para participar en las pruebas de estas primeras seis categorías sanitarias.

Más exámenes a partir de noviembre

El último fin de semana de octubre se realizarán los exámenes de otras seis categorías y para todos los fines de semana de noviembre (excepto el primero del 1 y 2) se han fijado también más exámenes: el próximo mes serán las pruebas de otras 18 de las categorías convocadas y 29 especialidades de facultativo especialista de área.

Tras estas, todavía faltarían por celebrarse más exámenes que todavía no tienen fijada una fecha oficial, pero las pruebas de las oposiciones del SES tienen previsto prolongarse hasta el mes de febrero.