Referente nacional
Noriega Grupo Logístico adquiere 40 cabezas tractoras Scania V8 y prevé superar los 600 empleados este 2025
La empresa extremeña refuerza su liderazgo en el sector del transporte con su apuesta por vehículos de última generación
Noriega Grupo Logístico, la empresa de transporte más potente de Extremadura, anuncia la ampliación de su flota en 40 nuevas cabezas tractoras Scania V8, en una de las operaciones más relevantes del último año para la compañía.
Con esta adquisición, Noriega Grupo Logístico refuerza su capacidad operativa y competitividad, apostando por vehículos de última generación que destacan por su eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad, según ha informado la firma en nota de prensa.
La operación se ha llevado a cabo a través de Grupo Cica, concesionario oficial Scania con más de 40 años de trayectoria y referente nacional en el sector del transporte industrial. En su cuarto decenio, Cica sigue apostando por acompañar a grandes operadores logísticos como Noriega en su crecimiento, aportando soluciones integrales, cercanía y un firme compromiso con la calidad y la innovación.
Tras la recogida de parte de los vehículos, tuvo lugar un acto en el que participaron numerosos trabajadores de la empresa. Durante su intervención, el Sr. Noriega puso en valor la importancia de contar con un personal responsable e implicado, subrayando que “la clave para llegar donde está hoy la empresa ha sido la constancia, el esfuerzo y el trabajo diario”.
Inicios humildes
En su discurso, recordó los humildes inicios de la compañía en una pequeña oficina “donde apenas cabían dos personas”, hasta la actualidad, donde la empresa cuenta con bases en A Coruña, Madrid, Sevilla y Almendralejo, consolidándose como un referente en el transporte nacional e internacional.
La compañía, que actualmente da empleo a más de 540 trabajadores, prevé superar los 600 empleados antes de finalizar 2025, consolidándose como motor de empleo y crecimiento económico en la región. Esta operación no solo fortalece su presencia en el mercado nacional e internacional, sino que también apoya el crecimiento del PIB dentro de Extremadura, contribuyendo al desarrollo empresarial y social del territorio.
