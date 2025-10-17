Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El hombre se encuentra en prisión provisional sin fianza por un presunto homicidio doloso

El Gobierno tendría que derogar la orden ministerial de 2020 que establecía las fechas de cierre. Sin la nuclear, el recibo de la luz podría subir más de un 30%

El grupo editorial presenta el Proyecto Impulsa Foro Económico del Suroeste Ibérico, que se celebrará el 16 de diciembre en Badajoz. Nace con el propósito de afianzar las alianzas entre España y Portugal para "promover el desarrollo conjunto del territorio"

Interpuso recurso potestativo de reposición al disentir de su nuevo puesto como asesor técnico en la Jefatura. Se abre la vía judicial a un posible contencioso

Extremadura afronta cerca de un millar de nuevos diagnósticos al año, con avances médicos que elevan la supervivencia en torno al 90%