Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de octubre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Un momento del entierro de Verónica en La Codosera.

Un momento del entierro de Verónica en La Codosera. / Santiago García Villegas

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El detenido por atropellar a su pareja en La Codosera asegura que no tuvo intención de matarla

El hombre se encuentra en prisión provisional sin fianza por un presunto homicidio doloso

Las propietarias de Almaraz ultiman la solicitud de prórroga al Gobierno para evitar el cierre en 2027

El Gobierno tendría que derogar la orden ministerial de 2020 que establecía las fechas de cierre. Sin la nuclear, el recibo de la luz podría subir más de un 30%

Prensa Ibérica impulsa la expansión económica del Suroeste Peninsular

El grupo editorial presenta el Proyecto Impulsa Foro Económico del Suroeste Ibérico, que se celebrará el 16 de diciembre en Badajoz. Nace con el propósito de afianzar las alianzas entre España y Portugal para "promover el desarrollo conjunto del territorio"

El pleno avala rechazar el recurso del exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho tras su paso a segunda actividad

Interpuso recurso potestativo de reposición al disentir de su nuevo puesto como asesor técnico en la Jefatura. Se abre la vía judicial a un posible contencioso

"Me dicen que por mi aspecto físico no parece que esté enferma, pero la juventud no cura": las pacientes extremeñas con cáncer de mama cuentan su historia

Extremadura afronta cerca de un millar de nuevos diagnósticos al año, con avances médicos que elevan la supervivencia en torno al 90%

TEMAS

  1. La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
  2. La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
  3. El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
  4. Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
  5. El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
  6. Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
  7. El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua
  8. Bellotaris Fallecidos' retiran la canción dedicada a Fernández Vara en señal de 'respeto

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de octubre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de octubre

Entra en vigor la ley de concordia y de la primera universidad privada en Extremadura

Entra en vigor la ley de concordia y de la primera universidad privada en Extremadura

Las propietarias de Almaraz ultiman la solicitud de prórroga al Gobierno para evitar el cierre en 2027

Las propietarias de Almaraz ultiman la solicitud de prórroga al Gobierno para evitar el cierre en 2027

El Gobierno mantiene la fecha de 2030 para que esté la alta velocidad

El Gobierno mantiene la fecha de 2030 para que esté la alta velocidad

Prensa Ibérica impulsa la expansión económica del Suroeste Peninsular

Prensa Ibérica impulsa la expansión económica del Suroeste Peninsular

Descubre el humor y la cultura de Extremadura con Pan de Gambas, el podcast que reivindica el 'estremeñu'

Descubre el humor y la cultura de Extremadura con Pan de Gambas, el podcast que reivindica el 'estremeñu'

Las cuatro maravillas invisibles de Extremadura que debes conocer

Las cuatro maravillas invisibles de Extremadura que debes conocer

Rosario: la abuela extremeña que emociona con su legado cultural

Rosario: la abuela extremeña que emociona con su legado cultural
Tracking Pixel Contents