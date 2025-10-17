La oposición acusa a Guardiola de forzar el bloqueo del presupuesto: "Si vamos a ir a elecciones, que sea cuanto antes"

"Llueve sobre mojado" en la Asamblea de Extremadura. Los presupuestos autonómicos de 2026 han iniciado el trámite parlamentario sin garantías de aprobarse y tras una primera lectura de las cifras, la negociación continúa en vía muerta. Ni el PSOE ni Vox ven reflejadas sus propuestas en el borrador que ha registrado la Junta de Extremadura y ambos acusan a la presidenta, María Guardiola, de forzar el bloqueo asegurando que todo lo que plantean es "irrealizable". "Si ha decidido llevarnos a elecciones, que lo haga cuanto antes", afirma el líder socialista, Miguel Ángel Gallardo.

El día clave será el lunes 27 de octubre, fecha que ha fijado la Mesa de la Asamblea para el debate de totalidad: si el proyecto de ley supera este primer filtro parlamentario, continuará su tramitación. De lo contrario, se postula su devolución a la Junta, que tendría que optar por una segunda prórroga para el presupuesto de 2024 o bien registrar unas nuevas cuentas. Fue lo que ocurrió en el año 2016: contra todo pronóstico, el PP de José Antonio Monago apoyó la enmienda total de Podemos y el pleno tumbó los primeros presupuestos de la segunda legislatura de Guillermo Fernández Vara, (entonces en minoría), que llegaron a la Cámara sin negociación previa. Cinco meses después y tras abrir el diálogo, logró sacarlos adelante con la abstención del PP y Ciudadanos.

Fotogalería | La Junta registra en la Asamblea los presupuestos en la Asamblea / Javier Cintas

Adelanto electoral

Pero no parece que este vaya a ser el caso ahora. Guardiola ya ha advertido que ante un nuevo fracaso, convocará elecciones autonómicas: "Presupuestos para el futuro, o que el futuro lo decidan los extremeños" es su mantra. La presidenta insiste en que esto no es una amenaza, sino "una declaración de responsabilidad" ante lo que implicaría para la acción de gobierno una segunda prórroga. "No voy a mantenerme en el sillón a cualquier precio", dijo este jueves a la Junta Directiva Regional del PP en Mérida.

De momento, solo Unidas por Extremadura ha confirmado que presentará enmienda a la totalidad a las cuentas de 2026. "Sabemos que la señora Guardiola está utilizando estos presupuestos como excusa para dar el pistoletazo de salida a una un adelanto electoral porque Feijóo en Génova se lo marcó en el congreso que tuvieron en Murcia. Y ella pues es muy obediente cuando el Partido Popular le dice lo que tiene que hacer", ha reiterado este viernes la presidenta de la formación morada, Irene de Miguel. "Vamos a presentar una enmienda a la totalidad porque ni son los mejores presupuestos ni son históricos, y además están llenos de mentiras", reafirma.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de MIguel, atiende a los medios en Mérida / UNIDAS POR EXTREMADURA

Guardiola rechaza reunirse con Gallardo

El PSOE y Vox aún no desvelan su estrategia: el plazo de registro de enmiendas a la totalidad finaliza a las 14.00 horas del jueves 23 de octubre. "Vamos a seguir apostando por el consenso hasta última hora, hasta el último segundo. Pero si no hay más salida, cuando a los equipos (de negociación) se les despacha en 40 minutos y no se recoge ninguna de sus propuestas, y además se les traslada que son irrealizables, blanco y en botella", ha afirmado Gallardo.

A la espera de un análisis más sosegado de las cifras, el líder socialista ha vuelto a criticar la política fiscal "absolutamente injusta" que recogen las cuentas autonómicas, que rebajan la ecotasa a las eléctricas propietarias de Almaraz pero no recogen la homologación salarial de los docentes. Gallardo denuncia además recortes en áreas clave como vivienda y gestión forestal: a vivienda "solo se destina el 1% del presupuesto", un 60% menos que el último aprobado por el gobierno socialista de Fernández Vara. En materia forestal, asegura que se pierden "22 millones de euros justo cuando aún sufrimos los efectos de los incendios".

Para el líder socialista, Guardiola "no ha querido negociar absolutamente nada" pese a gobernar en minoría. "El PSOE presentó propuestas serias y realistas, pero no se ha incorporado ninguna", afirma. Gallardo ha desvelado además que este jueves, tras el registro de las cuentas, solicitó como líder del principal partido de la oposición una reunión bilateral a la presidenta, que ella ha rechazado. "Cuando un gobierno rechaza el diálogo, es porque busca otro escenario", añade en alusión al adelanto electoral. "Si vamos a ir a elecciones, que sea cuanto antes", añade.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en declaraciones a los medios de comunicación este viernes en la Asamblea. / EUROPA PRESS

"Desprecio" a Vox

En la misma línea se ha expresado el portavoz de Vox, Óscar Fernández, que ha puesto de manifiesto el "absoluto desprecio" del Ejecutivo del PP a las 200 propuestas que su grupo ha formulado al presupuesto de 2026. Fernández asegura que ni se han incluido sus propuestas ni se han puesto en contacto con Vox. "No solo no han querido hablar con nosotros, sino que además hemos recibido insultos públicos por parte del consejero Bautista y después la consejera de Hacienda. Es evidente que no tienen ninguna intención de negociar absolutamente nada con nosotros", ha afirmado.

El portavoz de la formación interpreta la actitud del Ejecutivo de Guardiola como una estrategia preelectoral: "El Partido Popular ya ha decidido ir a elecciones, como le ha pedido su jefe Feijóo para ese superdomingo que todo el mundo conoce", señala. Aunque el grupo parlamentario aún no ha tomado una decisión definitiva, Fernández reconoce que "la opción más probable" es presentar una enmienda a la totalidad.

En paralelo, Vox ha registrado este viernes dos iniciativas sobre el acceso a la vivienda, en las que pide a la Junta "rebajar al máximo que permita la ley" el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aumentar las deducciones en el IRPF y bonificar Sucesiones y Donaciones. También reclama al Gobierno central que aplique un IVA superreducido a la compra de vivienda. Con estas medidas, la formación asegura que busca facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias y aliviar la carga fiscal de los extremeños.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, atiende a los medios en Mérida / VOX EXTREMADURA

La respuesta del PP

"Quien quiere negociar no presenta una enmienda a la totalidad. Y tendrán que valorar si quieren estar con Extremadura y con los mejores presupuestos para el año 2026 o presentar una enmienda a la totalidad y estar en contra de Extremadura y en contra de los extremeños", ha respondido a los tres grupos de la oposición el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá. El dirigente popular ha recordado que se trata del presupuesto "más alto de la historia" con 8.657 millones de euros, de los que un 66% se destinan a políticas sociales.

Sánchez Juliá se ha mostrado sorprendido por la "pataleta" de Gallardo y asegura que las negociaciones continúan, centradas ahora en la propuesta de IRPF que ha realizado el Grupo Socialista. "Si Gallardo se quería sentar con la presidenta de la Junta, María Guardiola, lo que tenía que haber hecho es haber acudido a la reunión que la presidenta convocó a todos los grupos parlamentarios, donde estableció el marco de negociaciónsin guardarse alguna carta debajo de la manga y diciéndole a todos que la mayor voluntad que hay por parte de la Junta de Extremadura es que en el año 2026 haya unos presupuestos. Pero que si no hay presupuestos habrá que darles la palabra a los extremeños", ha respondido tras pedir al líder socialista "no enredar y dejar trabajar a los equipos de negociación".

El portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, atiende a los medios a las puertas de la Asamblea de Extremadura. / PP de Extremadura

La aritmética parlamentaria

La aritmética parlamentaria ha sido caprichosa esta legislatura y aún con tres enmiendas a la totalidad sobre la mesa (la de Unidas, el PSOE y Vox) no sería fácil tumbar los presupuestos de la Junta. Con PP y PSOE empatados a 28 diputados, es necesaria la connivencia de los socialistas y los cinco parlamentarios de Vox, que tendrían que coincidir en una votación afirmativa. La abstención de Vox también bastaría para que cualquiera de las dos enmiendas del bloque de la izquierda, sumando los votos del PSOE y Unidas (cuatro diputados), saliera adelante.

Los fallidos presupuestos autonómicos de 2025 también iniciaron su tramitación parlamentaria sin garantías de aprobarse. Tras el registro en la Asamblea, la Junta y Vox acercaron posturas: la formación de Santiago Abascal optó por no presentar enmienda a la totalidad propia y bloquear las del PSOE y Unidas para que las cuentas pudieran continuar su tramitación. Pero finalmente las negociaciones se rompieron en el trámite de enmiendas parciales por las exigencias de la formación en política migratoria y tras no poder cerrar el acuerdo tampoco con el PSOE, la Junta optó por retirar el proyecto de ley un día antes de someterlo a votación definitiva e ir a la prórroga presupuestaria.