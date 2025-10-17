Redex, en Bruselas: "No tiene sentido ahogar la herramienta que ha conseguido más de 6.000 proyectos para Extremadura"

El Presidente de REDEX, Francisco Javier Sánchez-Vega, ha viajado a Bruselas como parte de la Junta Directiva de la Red Española de Desarrollo Rural para defender ante representantes tanto del Parlamento como de la Comisión Europea los intereses de la región frente a los próximos cambios legislativos.

Más de 6.000 proyectos

“El desarrollo rural no es opcional, la sociedad civil no es opcional. No tiene sentido ahogar la herramienta que ha conseguido más de 6.000 proyectos para Extremadura en los últimos años apoyándose en los grupos de acción local que, recordemos, representan a la sociedad económica, política y civil de nuestros pueblos”, ha dicho en referencia al posible escenario para 2028 que se está trazando ya en los despachos de Bruselas, en el que los Estados miembro y las regiones dejarían de tener la obligación de realizar aportaciones al desarrollo rural impulsado por el programa LEADER a través de los fondos FEADER.

Si, como está actualmente en el borrador de reglamentos del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, se deja de destinar el 5,5% del programa FEADER al desarrollo rural “Europa dejaría de contar con sus protagonistas y se estarían poniendo en peligro servicios, empleos y proyectos en municipios pequeños y comarcas rurales”, explica Sánchez-Vega.

Se trata "de reivindicar no sólo el derecho a vivir donde se nace, sino de hacer políticas que pongan en el centro a las personas y tengan en cuenta sus necesidades reales". Insiste en que "todo lo que se decida en Europa sobre el mundo rural, no sólo en cuanto a distribución de fondos, sino en cuanto a legislación, tiene que hacerse contando con el mundo rural”.

“Interrumpir la financiación al desarrollo rural basándose en la cohesión es ignorar que sin igualdad de oportunidades jamás se dará esa cohesión”, ha querido remarcar el presidente de los 24 grupos de acción local de la Extremadura tras el viaje organizado por la eurodiputada Rosa Serrano y la Red Española de Desarrollo Rural.