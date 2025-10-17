¿Vuelve la Lluvia a Extremadura? Esta es la previsión del tiempo que cambia el fin de semana
La Aemet anuncia probabilidad de agua en los próximos días
Tras varios días con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica un cambio meteorológico en Extremadura, que lleva consigo una leve caída de las temperaturas y la posibilidad de precipitaciones de forma débil y aislada.
Así, y según la Aemet, la probabilidad de lluvia para este sábado, 18 de octubre, se mantiene baja, con una posibilidad de precipitaciones en torno al 5% durante el día y un ligero aumento al 10% durante la noche.
Se esperan cielos principalmente nubosos o con intervalos nubosos en gran parte de Extremadura. Aunque las posibilidades no son elevadas y no se esperan grandes acumulaciones de agua, los chubascos, si se producen, serían de carácter débil y esporádico, principalmente durante la madrugada del sábado al domingo.
Temperaturas suaves
Las temperaturas se mantendrán en valores suaves, con máximas que podrían alcanzar los 27 grados centígrafos y mínimas que rondarán los 17 grados. La probabilidad de lluvia es ligeramente mayor en el suroeste de Extremadura, pero sin llegar a ser significativa.
Los expertos piden cautela y sugieren que, a pesar de que la probabilidad de lluvia es baja, la situación podría variar ligeramente y piden a la ciudadanía estar atentos a futuras actualizaciones de la previsión del tiempo.
Tras superar el fin de semana, la predicción meteorológica se hace difusa, pero sí se vaticina para este lunes una caída de las temperaturas importante con respecto al anterior de hasta 10 grados. El cielo se nublará como antesala al martes, 21 de octubre, día en el que anuncian chubascos por la mañana. El miércoles, 22 de octubre, las nubes cubrirán Extremadura y descargarán agua.
- La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
- La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
- El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
- Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
- El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
- Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
- El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua
- Bellotaris Fallecidos' retiran la canción dedicada a Fernández Vara en señal de 'respeto