La Feria de Ganado Selecto de Albalá estrena nave de ovino y exhibe nuevas razas

La gran cita ganadera de la provincia ya calienta motores y con interesantes novedades. Albalá celebra su vigésimo primera edición de la Feria de Ganado Selecto los días 24, 25 y 26 de octubre con más de una treintena de ganaderías ovinas y vacunas de distintos puntos del país. La cita, de raíces centenarias, está avalada por la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto (RFeagas) y en ella se alternarán concursos morfológicos con degustaciones de carne. Muchos son los expertos que consideran la Feria de Ganado Selecto de Albalá la cuarta cita más importante de la región después de la de Zafra, Castuera y Trujillo, aunque no son pocos los que creen que podría subir peldaños.

Concurso morfológico de charolés en la Feria de Ganado Selecto de Albalá. / EL PERIÓDICO

Las razas vacunas que concurren este año son: Charolés, Limusín, Blonde d’Aquitania, Salers y Blanca Cacereña. Serán más de un centenar de ejemplares los que concurran en el recinto.

La presencia de la raza vacuna Salers en las instalaciones del mercado de ganado de Albalá supone un aliciente más para los profesionales que a lo largo de estos días concurren en el municipio. Se trata de una raza bovina originaria de la región francesa de Salers. Entre sus virtudes destaca la alta calidad de la carne, la rusticidad y su fácil manejo. También este año es novedad la asistencia de ejemplares de la raza autóctona Blanca Cacereña. El alcalde de Albalá Juan Rodríguez recuerda que “llevamos años peleando para que viniera a la feria”.

Por otro lado, en cuanto a ovino, acuden las asociaciones de Merino y de Ovino Precoz (Fleischschaf, Berrichon du Cher e Ille de France) con 250 ejemplares.

XXI Feria de Ganado Selecto de Albalá. / EL PERIÓDICO

Programa

Las actividades comienzan el viernes 24 de octubre con la apertura de las puertas del ferial a partir de las diez de la mañana. Media hora después comenzará el concurso morfológico de la raza limusín. La inauguración oficial será al mediodía y media hora después el veterinario Juan Diego Bonilla, veterinario y técnico de la Asociación Nacional de Charolés explicará el método Iboval. Una hora después las razas ovinas concurrentes ofrecerán una degustación de su carne.

Concurso Morfológico de Limusín en la Feria de Ganado Selecto de Albalá. / EL PERIÓDICO

Concursos y degustaciones

El sábado 25 de octubre se desarrolla el segundo concurso regional de la raza Ille de France, así como el concurso morfológico de la raza charolés. Las asociaciones de las razas Charolés, Limusín, Blonde d’Aquitaine y Salers ofrecerán una degustación de sus carnes en diferentes preparaciones.

El domingo está prevista la expedición de guías para la salida de los animales tras su exposición y venta.

Exposición de ganado ovino en la Feria de Albalá. / EL PERIÓDICO

Nave para ovino

El alcalde de Albalá, Juan Rodríguez, comenta que una de las novedades de esta edición es el estreno de una nave para ovino, con capacidad para 300 ejemplares, de 40 metros de largo por 15 metros de ancho. Su apertura estaba prevista el año pasado, que no se celebró la feria por lengua azul.

Albalá tiene profundas raíces en el sector primario y su Feria de Ganado Selecto pone en valor una de sus tradiciones más arraigadas. Además de una cita comercial de gran relevancia la feria es un homenaje al legado de quienes impulsan la ganadería en la zona.