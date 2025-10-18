José Almansa, profesor y mentor: «Somos infinitamente más poderosos de lo que creemos»

El autor del libro ‘Innovación Caórdica’ es profesor de emprendimiento en el Instituto de Empresa, mentor y creator de LinkedIn desde el año 2022, y responsable del pódcast ‘El viaje del innovador’ (Top 10 enApple Podcasts). Asegura José Almansa (Madrid, 1977) que tras la lectura de ‘Innovación Caórdica’ (Gestión 2000, Grupo Planeta) el lector va a encontrar «una sacudida» que le moverá por dentro. Con este libro, nos empuja a crearnos otra realidad; un impulso consciente hacia nuestras propias capacidades desde donde crear nuevos modelos de personas. ¿Preparados para el cambio?

¿Qué es la ‘innovación caórdica’ y por qué cree que es tan necesaria?

La innovación caórdica nace de la necesidad de desaprender una gran mentira que nos enseñaron desde pequeños: que el orden es bueno y el caos es malo. La naturaleza no funciona así. No juzga el orden ni el caos como buenos o malos, los usa según la necesidad. Cuando hay estabilidad, impone orden; cuando requiere cambio, activa el caos. En el caos están la creatividad, lo nuevo, la innovación; en el orden, el resultado. Por eso necesitamos los dos, sin juzgar. Y lo más importante es que entre el caos y el orden es donde podemos detectar Necesidades No Resueltas (NNR), que son el verdadero punto de partida para innovar y crear nuevas reglas de coordinación social. Sólo las personas y las organizaciones que sepan navegar entre el caos y el orden podrán aprovechar el enorme salto de transformación que está viviendo el mundo.

¿Es cierto, como asegura en su obra, que «todo empieza en ti»?

Todos nacemos conectados con un espíritu responsable, creativo e innovador. De niños no tenemos miedo a equivocarnos; pero a partir de los cinco años empieza el proceso de socialización y dejamos de actuar desde nuestra esencia para empezar a vivir según lo que otros esperan de nosotros. Funcionamos desde patrones adquiridos. Por eso, hay que reconectar con ese niño o esa niña que todavía vive dentro de nosotros y que sigue sabiendo cómo crear, imaginar y resolver sin miedo.

Extremadura, como otras regiones, afronta grandes desafíos de despoblación, sostenibilidad o empleo. ¿Cómo puede ayudar este enfoque?

Hay que crear modelos nuevos desde las personas, haciendo partícipe a la ciudadanía, a los emprendedores y a las instituciones. Si no involucramos a la gente en el proceso, todo cambio será superficial. El punto de partida deben ser siempre las Necesidades No Resueltas (NNR). Sin este diagnóstico estaremos actuando a ciegas, porque partiremos de ideas que no sabemos si realmente resuelven nada. Por ejemplo, atraer a nómadas digitales, tanto nacionales como internacionales, ofreciendo una propuesta atractiva para trabajar desde aquí, generaría más conocimiento y nuevas oportunidades económicas… Y todo esto se convertiría en una relación de beneficio mutuo. Extremadura debe descubrir su propio modelo caórdico, ese equilibrio entre orden institucional y caos creativo ciudadano que le permita avanzar a su manera, desde su identidad y sus recursos. Ahí está su verdadera fuerza.

En el libro habla de la metodología Grasshopper®. ¿Cómo se puede aplicar en Extremadura?

Grasshopper® nace de la fórmula que propongo en mis libros: innovación es el resultado del proceso creativo de un innovador ante una Necesidad No Resuelta. En Extremadura se puede utilizar para diseñar políticas, proyectos y estrategias que partan de la gente, no de las ideas preconcebidas. Reunir personas diversas —ciudadanía, empresas, administración, universidades— y guiarlas a través del caorden para detectar las necesidades no resueltas reales de su entorno. Luego se convierten en retos concretos y se diseñan soluciones a medida. Eso es lo que llamo el sistema NRS (Necesidad–Reto–Solución). Es un proceso de abajo hacia arriba. Cuando una persona forma parte del diagnóstico y de la solución, la siente suya y entiende el porqué de cada decisión. En ese momento se genera compromiso, propósito y sentido de comunidad. Ya la he implementado en lugares como Ahigal (Cáceres), pero estoy seguro de que, toda la región, puede convertirse en un laboratorio perfecto para aplicar Grasshopper® por su tamaño, por su identidad y por la energía de su gente.

Insiste en el concepto de “Necesidades No Resueltas” para dejar atrás ideas preconcebidas. ¿Somos más resolutivos de lo que creemos?

Somos infinitamente más poderosos de lo que creemos. Pero desde pequeños nos llenan de respuestas, nos dicen lo que está bien y lo que está mal, y dejamos de hacernos preguntas. Cuando recuperas la capacidad de observar sin juzgar, descubres que todos somos mucho más resolutivos de lo que imaginábamos. El problema es que vivimos atrapados en nuestras propias ideas, y eso nos desconecta de quienes realmente somos.

Tras esta conversación imagino que su lectura provocará cambios drásticos…

(ríe) Provocará una sacudida porque te va a mover por dentro. Entenderás que llevas toda la vida funcionando con creencias que no son tuyas, con ideas que te dieron otros y que asumiste sin cuestionarlas. Te darás cuenta de que casi nada de lo que piensas, haces o decides parte realmente de ti. De que lo único que de verdad vale es lo que tú creas, lo que nace desde tu esencia y no desde la programación que te metieron dentro. Es un despertar al reto de reencontrarte contigo mismo, de escuchar de nuevo a ese niño interior que te mira y te pregunta: ‘¿Por qué no confías en ti en lugar de hacer lo que los demás esperan?’. Pero también te da armas, guía y método. Te enseña a detectar lo que no funciona —las Necesidades No Resueltas— y a encontrar lo nuevo, lo inesperado, lo tuyo. Llega a diseñar cómo sería una sociedad que funcionara en base a las necesidades de los individuos.