El norte extremeño ve «irrenunciable» el AVE Madrid-Badajoz en el año 2030: «Si se quiere, se puede»

La Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura considera «inaceptable» el contenido del borrador del documento pactado entre la Comisión Europea, Portugal y España, donde se recoge que las dos capitales ibéricas no estarán unidas por AVE hasta el año 2034. Afirma que la conexión en 2030 de Madrid-Toledo-Plasencia-Badajoz «es irrenunciable».

«La llegada del AVE a Extremadura no puede venir determinada por el ritmo de las obras en tierras lusas. Esa es una estrategia equivocada. El Gobierno de España tiene que hacer las obras Madrid-Badajoz sin más dilación ni excusas por las decisiones del Gobierno de Portugal», afirma en un comunicado que suscribe su portavoz, Francisco Martín, quien recuerda el compromiso en sede parlamentaria y en los medios del ministro Puente y del propio presidente Pedro Sánchez, con horizonte 2030.

«Pues hay que cumplir. Si se quiere, se puede», subraya la Alianza MSU-Norte de Extremadura, que insta a todos los responsables políticos e institucionales de la región a defender «con uñas y dientes» este objetivo. Reconoce que los tiempos van justos, «pero es posible si se da prioridad a saldar la deuda histórica en materia de AVE del Gobierno de España con Extremadura». Recuerda que ya son más de 30 años reclamando la igualdad de oportunidades con otras regiones, y que la carencia de la alta velocidad hace perder, por ejemplo, un millón de turistas al año.

Urgen resolver las alegaciones del trazado

Por otra parte, el portavoz urge que se resuelvan ya las alegaciones del trazado del AVE Madrid-Toledo-Talavera, después de 212 días. Tampoco se han resuelto las tres presentadas por MSU-Norte al tramo Madrid-Oropesa. «Por ello, hemos remitido cartas al ministro Puente y al Presidente García Page solicitando una reunión urgente para desbloquear el trazado por Toledo con altura de miras y generosidad, y que no se levanten del sillón, que tengan ‘culo de hierro’, hasta llegar a un acuerdo beneficioso para todos», matiza.

Desde el MSU-Norte esperan que las tres alegaciones sean aceptadas. Una de ellas plantea que los trenes de cercanías de Madrid no finalicen a las puertas de Extremadura (en Talavera de la Reina) y tengan su continuidad hasta Navalmoral, Plasencia y Cáceres, provincia limítrofe. «Acabamos de solicitar a García-Page su apoyo a esta demanda, que también será buena para Castilla-La Mancha».

Electrificación de la línea Talayuela-Humanes

Otras reclamaciones trasladadas al ministro Puente por MSU-Norte son la licitación “ya” de las obras de electrificación de la línea Talayuela-Humanes, ahora que hay fondos europeos, «con el fin de disponer de un tren (Avant) eléctrico a 250 km/h, más fiable, de Madrid a Badajoz, con parada en las estaciones extremeñas». También agilizar el estudio informativo de la ubicación de la nueva estación del AVE de Plasencia Norte con plataforma logística en Fuentidueñas.

En tercer lugar, el colectivo plantea el cuarto Alvia a Extremadura y que se resuelva de forma positiva el estudio de viabilidad del tren Ruta de la Plata de Plasencia a León, cuyo plazo finaliza en enero.

Por último, recuerda que, tras 8 meses, continúa pendiente la reunión solicitada por más de 20 organizaciones empresariales, sociales y vecinales al secretario de Estado de Transportes, para tener información de primera mano sobre las cuestiones reclamadas.