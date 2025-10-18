Más de 600 aspirantes se disputan 68 plazas de policía local en Extremadura

Un total de 640 aspirantes se disputan este sábado en Badajoz las 68 plazas de agente de policía local que ha convocado la Junta de Extremadura en el segundo proceso selectivo unificado. Las vacantes corresponden a un total de 27 municipios (12 de la provincia de Cáceres y 15 de Badajoz) y el aumento de la participación, con casi un 30% de opositores más que en la primera convocatoria, da cuenta del éxito de la iniciativa. La ratio será de casi 10 aspirantes por plaza y de los 640 convocados, un 28,5% son mujeres (183).

Del total de plazas, 24 se reparten entre municipios cacereños: Cáceres, Plasencia, Jaraíz de la Vera y Navalmoral de la Mata contarán con cuatro vacantes cada uno. Malpartida de Plasencia, Arroyo de la Luz, Madrigalejo, Monroy, Montehermoso, Moraleja, Navas del Madroño y Trujillo ofrecen una plaza.

Las 44 vacantes restantes son para localidades pacenses. Badajoz capital concentra la mayoría, con 22. Azuaga y Monesterio tendrán tres cada una; Almendralejo, Fuente del Maestre, Orellana la Vieja y Zalamea de la Serena, dos; y Aceuchal, Almendral, Burguillos del Cerro, Hornachos, La Coronada, La Parra, Montijo y Salvatierra de los Barros, una plaza cada uno.

Aspirantes a las oposiciones unificadas de policía local en Extremadura. / JUNTA DE EXTREMADURA

Cinco fases

La prueba ha comenzado a las 10.00 horas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura, un examen tipo test de 100 preguntas sobre el temario oficial. Se trata de la primera de las cinco fases sucesivas que incluye la convocatoria, y a la que seguirán un supuesto práctico, las pruebas físicas, una prueba psicotécnica y el reconocimiento médico.

Los opositores que superen todas las pruebas se incorporarán a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (Aspex), donde recibirán una formación teórico-práctica durante al menos cuatro meses, preparándose para el ejercicio de sus funciones como agentes de Policía Local. En función de la nota obtenida, podrán elegir destino en cualquiera de los 27 municipios que han participado en el proceso.

Segunda convocatoria

Se trata del segundo proceso de selección común que asume y desarrolla íntegramente la Junta de Extremadura a través del Tribunal Único de Policía Local, y el primero tras las modificaciones introducidas por el Ejecutivo del PP para "evitar retrasos, promover la igualdad real entre hombres y mujeres e incrementar la seguridad jurídica del proceso", según informa este sábado la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social.

La primera convocatoria de las oposiciones unificadas a las policías locales contó con la participación de 29 municipios y se ofertaron 61 plazas a las que optaron 502 aspirantes. El proceso no se vio exento de polémica porque las pruebas físicas coincidieron en fecha con las de otros municipios no adheridos al tribunal único.

Un año de retraso

La previsión de la Junta era celebrar estas oposiciones a finales de 2024, pero el retraso en la resolución de la primera convocatoria unificada debido a unas bases "absolutamente deficientes y perjudiciales" ha pospuesto el desarrollo de las pruebas. Así, se introdujeron modificaciones puntuales en los Anexos II y III del Decreto 64/2022 para "impulsar al máximo los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como la objetividad y seguridad jurídica en los procesos de selección de los policías locales de Extremadura".

En concreto, los cambios afectan a las pruebas físicas, que serán las mismas que realiza el Cuerpo Nacional de Policía. También al sistema del acto de elección inicial de plaza, garantizando la cobertura progresiva de las plazas convocadas sin necesidad de repetir el acto, incluso si se producen renuncias posteriores y la reducción de plazos para la presentación de solicitudes y otros trámites, agilizando así el proceso selectivo.